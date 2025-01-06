3患者血管嚴重鈣化 血管內震波碎石術助打通血流

安南醫院心臟內科團隊提醒若民眾有嚴重血管鈣化的困擾，記得及早就診與醫師討論適合自己的手術方案。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕3名血管嚴重鈣化患者近期到台南市立安南醫院接受血管內震波碎石術（IVL技術），其中2患者過去曾接受鑽石旋磨術處理嚴重鈣化斑塊，但因鈣化病灶太厚，無法完全擴張血管；另1人是經氣球擴張術後，未能有效撐開鈣化病灶，考量鑽石旋磨術風險較高，改做自費的IVL，3人在IVL術後，鈣化斑塊都順利震碎、擴張血管植入支架，恢復正常血流。

安南醫院心臟內科醫師林霈指出，「血管鈣化」是心血管疾病中常見的主要挑戰，嚴重鈣化會導致血管狹窄、限制血流，增加心臟冠狀動脈或周邊動脈阻塞的風險。傳統治療手段（如氣球擴張或鑽石旋磨術）在處理深層鈣化時可能效果不佳，甚至有血管破裂等高風險併發症。此時，血管內震波碎石術（Intravascular Lithotripsy，簡稱IVL）成了較適合患者的新選擇。

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IVL血管內震波碎石術的操作流程示意圖。（圖片來源：Shockwave）

患者採用氣球擴張術未能有效撐開鈣化病灶，其後接受IVL治療順利植入支架。（安南醫院提供）

林霈表示，IVL的技術靈感來自腎結石的震波碎石術，透過特製導管在低壓下釋放聲波震動，能夠高效地「震碎」深層與表層的鈣化斑塊，使血管擴張更完全並恢復通暢。而IVL有3大核心優勢：1.低風險操作：在低壓下操作，減少血管破裂或損傷風險；2.高效鈣化處理：能同時作用於表層和深層鈣化，效果顯著；3.精密裝置設計：配備2個每秒釋放1次脈衝的能量發射器，每次手術可釋放多達80次脈衝。

林霈補充說，IVL技術能夠協助醫師有效處理以往極具挑戰性的鈣化病例，且在改善患者的血管健康之餘，還能顯著減少手術治療時的風險。若民眾有嚴重血管鈣化的相關困擾，建議及早就診，與醫師討論最適合患者自己的手術治療方案。

安南醫院心臟內科醫師林霈分享說，該院近期已有3位血管嚴重鈣化患者受益於IVL技術。（安南醫院提供）

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