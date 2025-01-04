中榮醫療超級相機等設備啟用 邱泰源：高科技結合人性關懷

光子CT較傳統電腦斷層掃描的輻射量減少20-50%，尤其在心臟檢查上的卓越性能。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總引進全國第一台世界最先進的「光子計數電腦斷層」，以及兩台「正子/磁振造影」最新影像診斷設備，造價總計7.4億，具備更清晰影像、更低輻射劑量，提供安全可靠且高品質的檢查服務。今（4）天舉行啟動典禮及未來醫療研討會，衛福部長邱泰源到場剪綵，並中榮對病人健康維護的努力，台中榮總院長陳適安表示，醫療檢查進步關讓民眾安心接受檢查，也能為醫師提供更精準的診斷依據，提升醫療品質。

邱泰源指出，現在引進醫療設備不僅是高科技，也看到高科技背後的人性關懷，任何檢查都要更快速、更精準、輻射最少，尤其對重病或幼童等不耐久候者及癌症檢查幫助甚大，引進設備的背後是對病人的關懷和愛心，對中榮秉持愛心和科技結合、創造奇蹟致敬，並肯定陳適安帶領中榮醫療團隊照顧民眾，提升醫療品質邁向國際，為台灣醫療的領頭羊。

請繼續往下閱讀...

陳適安表示，高階影像檢查對於複雜性疾病的診斷及研究非常重要，進一步延伸結合人工智慧技術，強化疾病評估和治療規劃，全面提升醫療服務品質，而醫療檢查進步關鍵在於提升影像清晰度並大幅降低輻射劑量，讓民眾安心接受檢查，也為醫師提供更精準的診斷依據。

中榮引進全國第一台光子計數電腦斷層（以下簡稱光子CT），造價4.2億，被稱為醫療「超級相機」，中榮影像醫學部主任陳詩華說明，如同把手機相機從100萬畫素跳躍升級到1千萬畫素，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，省略傳統Ｘ光須先轉為可見光再轉換成電訊號的程序，提升影像品質，並達到節能效果。

陳詩華指出，光子CT較傳統電腦斷層掃描的輻射量減少20-50%，如同把X光檢查的防護衣穿在機器上，病人可以更安心接受檢查，醫師同時獲得更清晰的影像，尤其在心臟檢查上的卓越性能，過去要拍攝不斷跳動的心臟就像要拍下高速行駛的跑車，常會模糊不清，現在心臟跳得再快，光子CT也能拍出超清晰的定格照，最細小的冠狀動脈、支架位置或血管鈣化問題都比以往清楚。

另引進中南部首座「正子/磁振造影」結合正子掃描和磁振造影的優勢，中榮核子醫學科主任蔡世傳說，新儀器可提供更多在腦部、乳房、心臟、腹部、骨盆部以及骨關節軟組織的相關資訊，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量亦可降至1/3。

針對衛福部健保署預計今（2025）年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付，盼解決健保點值偏低與落實分級醫療，也衝擊醫學中心營運，邱泰源表示，新制一定會滾動檢討，以民眾利益為優先；陳適安也說醫療志業不能只要賺錢營利，給病人正確診斷與治療，對醫院而言反而是節流。

中榮引進全國第一台光子計數電腦斷層（下稱光子CT）造價4.2億，被稱為醫療「超級相機」。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總引進「光子計數電腦斷層」，以及兩台「正子/磁振造影」最新影像診斷設備，造價總計7.4億。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總引進全國第一台世界最先進的「光子計數電腦斷層」，以及兩台「正子/磁振造影」最新影像診斷設備，邱泰源（中）參加啟動儀式。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總引進全國第一台世界最先進的「光子計數電腦斷層」，以及兩台「正子/磁振造影」最新影像診斷設備，邱泰源（右2）參加啟動儀式。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法