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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

愛滋有解？美FDA批准「一年兩針」神藥 試驗竟「零感染」

2025/06/19 14:03

一年兩針，預防HIV的革命性新藥Yeztugo（lenacapavir）獲美國FDA批准。儘管臨床試驗中展現驚人的「零感染」紀錄，但高昂藥價與政治因素，恐使其成為少數人才能享有的希望。（圖取自Gilead）

一年兩針，預防HIV的革命性新藥Yeztugo（lenacapavir）獲美國FDA批准。儘管臨床試驗中展現驚人的「零感染」紀錄，但高昂藥價與政治因素，恐使其成為少數人才能享有的希望。（圖取自Gilead）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國國家廣播公司（NBC News）報導，對抗愛滋病的戰役迎來了歷史性的突破。美國食品暨藥物管理局（FDA）已正式批准一款名為「lenacapavir」的長效預防藥物，在臨床試驗中，這款一年僅需注射兩次的藥物，幾乎完全阻斷了病毒的傳播，其驚人效果被譽為「44年來最佳的預防機會」。

這款由吉立亞科學（Gilead Sciences）研發的新藥，之所以引發醫學界與倡議團體的極大振奮，關鍵在於它徹底解決了現有口服預防藥（PrEP）最致命的弱點——依從性。過去，無論藥物多有效，許多高風險族群都難以維持每日服藥的習慣，導致預防效果大打折扣。而lenacapavir僅需每六個月由醫護人員施打一次，確保了藥物在體內能維持足夠的保護濃度。

其臨床數據極具說服力：在一項針對非洲順性別女性的試驗中，接受lenacapavir注射的群體甚至實現了「零感染」的完美紀錄。在另一項針對男同志、雙性戀男性與跨性別者的研究中，其預防效果也遠超現有的口服藥物。

然而，這款被吉立亞執行長譽為有望「一勞永逸終結HIV疫情」的神藥，其前路卻非一片坦途，而是面臨著巨大的現實挑戰。

首先是高昂的藥價。專家擔憂，保險公司可能因成本考量，拒絕給付這款新藥，轉而選擇每月僅需30美元的廉價學名藥。其次，美國不穩定的政治氣候也投下變數，若現行的《平價醫療法》（ACA）中關於預防性醫療免費給付的條款被最高法院推翻，將對藥物的普及構成致命打擊。

Lenacapavir的問世，清楚地揭示了頂尖醫學突破與複雜社會經濟挑戰之間的巨大鴻溝。一個能拯救無數生命的科學成就，其最終命運，恐怕不僅取決於科學本身，更取決於整個社會的政治決心與醫療體系的公平性。

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