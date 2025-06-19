9旬嬤陰道異常出血1年 罹患子宮內膜癌

童綜合醫院婦產部劉錦成主任（右）與91歲江姓阿嬤合照。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕 台中市 91歲江姓阿嬤，陰道不正常斷斷續續出血近1年，但阿嬤都沒有跟家人說，最近家人發現阿嬤異常出血狀況，趕緊帶阿嬤到童綜合醫院就醫檢查，經婦產部主任劉錦成進行陰道超音波檢查後，發現阿嬤的子宮內膜增生，且厚度約1.5公分，確認罹患子宮內膜癌，自費進行達文西婦癌分期手術，將全子宮併輸卵管與卵巢全切除及淋巴摘除手術，術後住院3天即返家休養。

阿嬤聽聞要手術非常擔心與害怕，一度拒絕手術，為降低術後疼痛、預後成效更好，劉錦成建議可使用達文西機械手臂設備進行微創手術，家屬向阿嬤解釋並勸說後，進行達文西婦癌分期手術。

請繼續往下閱讀...

童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，台灣婦科癌症目前以子宮內膜癌發生率最高，其次是子宮頸癌與卵巢癌。子宮內膜癌是從子宮最內層所長出來的惡性腫瘤細胞，初期症狀是出現非經期陰道出血症狀，逐漸會發生解尿疼痛、性交疼痛或骨盆疼痛等狀況，常見發生於停經後婦女，但仍有經期的婦女出現經期紊亂、經血異常或量大、持續陰道出血或出現紅色分泌物等，都應找專科醫師就醫檢查。

子宮內膜癌治療多以手術切除為主，而達文西機械手臂設備輔助手術進行，大幅縮短手術時間，且手術過程中因其3D立體影像與10倍放大效果，精準切除且避免周遭細胞損傷，傷口小恢復快，對於如個案高齡患者進行手術更安全且預後效果佳。

劉錦成呼籲，很多年紀大的婦女對於停經後出血情況不以為意，但無論出血量多少都屬異常，應該就醫檢查找出病因，延宕恐錯過黃金治療期，提醒民眾只要身體出現異狀就應該儘速就醫，才能早期發現早期治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法