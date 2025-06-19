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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

腸癌年輕化警訊！研究發現「兩個簡單習慣」有望降低風險

2025/06/19 13:03

近年來年輕人大腸癌發生率急遽攀升，成為不容忽視的健康警訊。（圖取自shutterstock）

近年來年輕人大腸癌發生率急遽攀升，成為不容忽視的健康警訊。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，近年來，大腸癌在年輕族群中急遽攀升，成為醫界高度警戒的新警訊。針對這個令人憂心的趨勢，一項發表於《營養學》（Nutrition）期刊的最新研究，帶來了實用又正面的發現：只要實行兩項簡單習慣，就可能在短短八週內降低多項與大腸癌相關的風險指標。

美國伊利諾大學的研究團隊針對18至40歲的年輕成年人進行實驗，這群人不僅有肥胖問題，也面臨明顯心理壓力，正好屬於大腸癌發病率上升最快的族群。研究將參與者分組，其中一組每天只在中午12點到晚上8點之間進食，同時進行每日約10分鐘的「正念練習」，例如專注呼吸與靜坐放鬆。

在8週後，實施這兩項習慣的受試者平均減重約1.9公斤，體內危險的「內臟脂肪」明顯下降，與癌症風險密切相關的胰島素與血糖指數也獲得改善，顯示腸道發炎反應有減緩跡象。相對的，未做任何調整的對照組則幾乎無變化。

研究團隊指出，「限時飲食」與「正念練習」可能產生協同效果，幫助參與者控制食慾與衝動進食。正念可讓大腦學會以觀察而非反射性的方式面對慾望，從而提升自我控制力。腦部掃描也發現，這樣的練習可降低大腦中渴望與獎賞的活動，同時強化負責自律的區域。

研究也提醒，肥胖與壓力只是造成癌症風險的部分因素。飲食過度精緻、抗生素濫用甚至母體健康狀況，都可能影響後代的腸道環境與免疫系統，進而提高發病率。

儘管這項研究規模不大，仍被科學界認為具高度潛力，因為它提出一種不依賴藥物、簡單且容易執行的預防方式。對於正面臨生活壓力與健康挑戰的年輕人而言，這也許正是一條值得嘗試的自保之道。

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