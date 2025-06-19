「失智新藥」開打喊卡！ 首針施打時間未定

亞東醫院原訂6月18日施打全台首針阿茲海默症新藥「欣智樂（Kisunla）」，不料藥廠班機運送延誤，施打計畫與記者會雙雙喊卡；示意圖。（資料照、記者羅國嘉攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣心臟外科權威、前衛生署長林芳郁退休後罹患失智症，再度引發社會對高齡失智議題的關注，巧合的是，他曾任亞東醫院院長，該院原訂6月18日施打全台首針阿茲海默症新藥「欣智樂（Kisunla）」，為早期患者帶來曙光。不過因藥廠班機運送延誤，藥品尚未抵台，施打計畫與記者會雙雙喊卡。

美國與日本合作研發的「樂意保（Leqembi）」及美國禮來藥廠研發的「欣智樂（Kisunla）」兩款針劑，今年雙雙取得台灣食藥署許可，兩款新藥可清除腦中致病的類澱粉蛋白，延緩神經退化，突破過去只能針對症狀治療的瓶頸。

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根據推估，全台約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症占6至7成。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興曾提醒，新藥並非人人適用，僅限於因類澱粉蛋白所致的輕度認知障礙（MCI）與早期阿茲海默症，且需經正子斷層掃描（PET）或腦脊髓液檢查，確認腦內蛋白沉積，才符合施打條件。

此外，兩款新藥皆可能出現腦水腫、腦出血等副作用。臨床資料顯示，約3%的患者可能出現點狀出血，0.7%出現神經反應變慢。對曾中風或帶有高風險APOE ε4基因的族群，也不建議施打。儘管新藥為治療帶來希望，但療程費用高昂，一年約需百萬元，加上前期影像與基因檢查全為自費，對多數家庭而言是沈重負擔。

前衛生署長林芳郁罹患失智症，引發社會對高齡失智議題的關注。（資料照）

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