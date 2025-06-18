搶護理人才！醫院攜手科大推就業前生活獎學金24萬元

美和科技大學校長王建臺（右）與高雄榮民總醫院台南分院長鄭名芳簽訂策略聯盟合作備忘錄。（美和科大提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在少子化與產業變革浪潮交織的當代挑戰下，技職教育與醫療體系的跨界合作已成培育實務型人才的關鍵動能，私立美和科技大學繼4月和國軍左營總醫院簽訂新人即可年薪上看100萬元的合作協議後，再和榮總體系的台南分院簽訂策略聯盟合作備忘錄，提供美和科技大學護理系學生每人兩年最高24萬元的生活獎學金，並於畢業後提供就業獎學金與簽約院所的優先就業機會。

美和科大已和屏東榮總簽訂相關培育人才的備忘錄，達到雙方學術、醫療水準提升，如今再和高雄榮總台南分院簽訂策略聯盟合作備忘錄，將持續深化在學術交流、人才培育、實習就業與產學研究等多元面向的合作，攜手打造醫教合作的雙贏格局，實現產學鏈結與人才共育的目標。

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美和科技大學與高雄榮民總醫院台南分院簽訂策略聯盟合作備忘錄。（美和科大提供）

美和科大說，合作核心即是推動「退輔會護理展翅計畫」，提供美和科技大學護理系學生每人2年最高24萬元的生活獎學金，並於畢業後提供就業獎學金與簽約院所的優先就業機會。透過完善的獎助制度，協助學生安心就學、專注學習，並在畢業後無縫接軌職場，建立「最後1哩」的留任與職涯銜接機制，實踐「畢業即就業」的教育目標。

內容也包括安排學生赴院參訪，讓學生實地體驗臨床環境，強化職業認同與使命感，進一步提升對護理專業的投入與熱忱。此外，雙方也將共構教學與實務融合平台，由院方醫護人員擔任業師，參與課程設計與授課，強化學生實務能力與臨床應變力，提升整體競爭優勢。

高雄榮總台南分院院長鄭名芳指出，臨床照護面臨專業與多變挑戰，院方近年積極導入AI科技，設立智慧醫療管理中心，並提供精神科實習與智慧臨床場域，不僅支援學生學習，也作為教師深度研習與實務交流的重要據點。未來將持續與美和科大在AI醫療、教學支援與學術研究等領域拓展合作，共同培育具臨床判斷力與人文素養兼備的優秀護理人才。

美和科技大學校長王建臺表示，美和以護理起家，長期致力於串聯在地優質醫療資源與健康產業，建構涵蓋醫護專業、智慧管理與民生科技的多元學習場域。這次與高雄榮總台南分院的合作，不僅提供獎助機制與實習機會，更深化醫教雙向合作，展現學校在培育實務人才、落實社會責任與回應產業需求方面的實質作為，為高教永續發展注入行動力。

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