健康網》7旬婦、少年嚴寒下猝逝 醫師提醒冬季危險行為：洗澡第1

近期發生男大生洗澡時猝死意外，敲響青壯年在嚴寒時的心血管安全警鐘。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台中一名年僅23歲的男大生在宿舍內洗澡時猝死，引發關注。該學生洗澡時超過1個小時未回寢室，室友前往查看發現他昏迷不醒，送醫急救仍不治。實際上在上（12）月中旬，台中也有住在套房內的男大生在洗澡時過世的不幸消息；另有一名75歲婦人排紫南宮錢母時不幸猝逝，即將又有冷氣團來臨，相關健康風險不可不慎。

洪永祥在粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」談到，心肌梗塞住院率會上升4%。心肌梗塞引發的心律不整，是冬天猝死的常見原因之一「只要氣溫下降攝氏10度，2星期內因寒流效應引發心肌梗塞的相關死亡率就會上升36%。」

請繼續往下閱讀...

洪永祥說明最容易發生猝死三大的地點：

1. 自宅的臥室與浴室：研究顯示，大約70%的猝死事件發生在家中，特別是在臥室和浴室。寒冷的清晨和夜晚是高風險時段。

2. 超冷公共場所：約18%的猝死事件發生在公共場所，例如街道、公園或交通工具內，尤其是在寒冷的戶外環境中。

3. 超冷工作場所：特別是從事戶外工作或需要長時間暴露在寒冷環境中的行業，例如建築工人或物流配送人員。

同時洪永祥提醒十大常見的寒冬猝死危險行為排行榜：

第十名：寒冬中戶外吸菸

在寒冷冬天中很多癮君子會在戶外點菸來取暖、菸草中含有超過7,000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，包括氮氧化物、尼古丁、一氧化碳，及各種的致癌物和輔助致癌物質。

一氧化碳會取代血液中的氧氣跟紅血球的結合能力，使身體細胞獲得的氧氣量減少。尼古丁使血管收縮，心跳加速，並增加血液循環系統的負擔。焦油刺激並破壞細胞，對身體的細胞造成影響。配合寒冷的雙重作用，增加心臟負擔和猝死可能。另外吸入忽冷忽熱的溫差與有毒刺激氣體，更容易造成支氣管的不正常收縮導致氣喘與慢性阻塞性肺病的急性發作，還來不急送醫就呼吸衰竭死亡，不可不慎。

洪永祥提出建議如下：因為室內幾乎沒有吸煙區，天冷戶外吸菸往往吸得更大口更猛，更增加猝死風險，唯一解方還是戒菸吧。

第九名：冬天喝酒酒醉後入睡

酒精會擴張血管，加速體熱散失，加上酒精麻醉了感覺降低體溫感知力，特別是在寒冷環境下容易因低體溫猝死。

另外冬天若是喝到斷片更是猝死的高風險，洪永祥曾經遇到一個非常年輕健壯的男性，寒冷冬夜跟朋友聚餐吃飯喝酒喝到斷片，晚上11點被家人攙扶上床隔天清晨三四點就被發現猝死在床下，身邊都是嘔吐物，判斷應該半夜大量嘔吐堵塞到呼吸道窒息過世。「建議冬天飲酒適量即可，切莫到喝到酒醉斷片。」

第八名：棉被蓋滿頭入睡

有研究發現把棉被蓋滿頭睡覺對於失眠者更容易進入睡眠，尤其在寒冷冬天更多人喜歡棉被蓋頭睡來抵抗臉龐的寒冷，但這動作要非常小心，尤其是家中有小嬰兒或是臥床失智無法表達或自由翻身踢被的長者，有可能一個棉被蓋頭壓迫到呼吸道就導致窒息的悲劇發生。建議天氣再怎麼冷睡覺蓋被還是要留呼吸的空間不要蓋到鼻子以上。

第七名：寒夜露宿或睡在戶外

入睡後，人體沒了活動代謝減慢體溫會降低，很多無家可歸者或深夜戶外活動者，本身就無攝取足夠熱量。若沒有足夠的保暖設備，露宿在外特別容易因低體溫喪命，尤其在寒流期間總帶來很多的悲劇。建議若不得不夜宿在外，務必帶足保暖設備，若寒冬發現居家附近有需要幫助的街友，務必多注意與關懷。

第六名：穿著單薄在戶外長時間進行靜態活動

人體是恆溫動物，短時間的處在低溫環境，會經由神經與內分泌系統，增加代謝產熱並且收縮表皮血管減少熱量的流失。但是若長時間穿著單薄從事戶外跟監、釣魚或露天觀看活動，身體產熱不足，不知不覺中可能導致低體溫引發猝死的風險。建議寒冷冬天儘量不要安排長時間的戶外活動減少猝死的風險。

第五名：晚餐高熱量飲食夜半頻尿起床溫差大

一到寒冬人體需要更多的熱量，身體往往會自動會攝取更多高熱量、高油鹽糖的食物，晚餐攝取過多高油鹽糖的食物，不但容易造成慢性病長者的血糖血壓飆高失控，心臟負荷加大，一到半夜更會頻繁上廁所，冬夜長者離開溫暖被窩瞬間進入寒冷室溫，溫差過大，若沒做足保暖的功夫往往就被發現猝死在廁所。建議寒冬還是要健康適量飲食，長者房間可多增加暖氣設備或是穿保暖長褲入睡減少半夜起床入廁的溫差。

第四名：熱水器放在對外窗戶緊閉的後陽台

寒冬大家都習慣把門窗緊閉，每一年冬天都會傳來一整家人因為一氧化碳中毒死亡的悲劇，若是把瓦斯熱水器裝飾室內或是安裝在後陽台，但後陽台有裝對外密閉窗，一但瓦斯然收不完全，一氧化碳完全排不出去中毒的悲劇。建議熱水器不要裝室內，若裝後陽台務必要保持後陽台對外通風。

第三名：寒流清晨戶外登山工作或是劇烈運動

很多長者習慣清晨運動或是爬山，即使寒冷冬天依舊風雨無阻，殊不知冬天清晨是溫度最低的時候，血壓容易上升，加上寒冷刺激和運動負荷增加了交感神經的興奮，增加心肌梗塞或心律不整風險。建議長者運動是為了健康，寒流來就在室內運動即可前萬不要外出劇烈運動反而傷了健康。

第二名：將胸痛或呼吸困難等徵兆視而不見就早早去睡覺

在冬天，很多的猝死還是有一先徵兆，胸痛、胸悶呼吸困難，這些徵兆可能是高血壓可能是心律不整可能是心臟缺氧中、但是許多人會將這些症狀歸因於天氣過冷或疲勞，往往因為不舒服症狀就早早上床睡覺，結果就半夜猝死一覺不醒了。建議睡前任何胸悶胸痛呼吸困難等一定要告知家人，並密切觀察，若沒有改善儘早就醫且莫不當一回事就去睡覺。

第一名：浴室脫光衣服洗澡前後溫差超過五度

巨大溫差，真的會要人命。當溫差愈大，死亡率愈高，研究發現從溫差大於5度以上開始，愈來愈危險。不只是心因的猝死，連腦血管阻塞疾病，也是因為溫差大於5度以上開始，愈來愈危險。即使是那些之前好好健康沒有任何病史的人溫差超過五度也有4倍風險會急性腦中風。

芬蘭研究也發現當地青年猝死，溫差大的時候，即使之前沒有任何病史的人，也有2倍猝死風險。建議洗澡前可將是室內暖氣先打開5分鐘，或是浴室可裝置置頂式的保暖設備，從脫光衣服到洗澡，洗完澡再穿上衣服的這段時間務必不能有過高的溫差。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法