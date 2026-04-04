健康網》清明時節疾病讓你斷魂 醫談保護自己方法

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在季節交替下，人體容易受到疾病侵擾。圖為高雄雷雨樣貌。（記者陳文嬋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕清明時節雨紛紛，但節氣交替下，身體也在求救。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，通常門診數據會出現這些狀況：腸胃炎變多、過敏爆發、心血管波動增加。表示，近期的環境是「環境 × 生理 × 免疫」的三重壓力測試。當氣溫、濕度與氣壓同時劇烈變動，你的身體其實正在努力「重新校準」。

為什麼「清明」特別容易「紛紛生病」？黃軒解析原因：

請繼續往下閱讀...

一、溫差與濕度「雲霄飛車」：清明屬仲春與暮春之交，冷暖氣團頻繁交匯，大氣壓力不穩。這種波動會干擾自律神經，導致血管收縮異常，對高血壓患者極其危險。

二、濕氣引發「微環境危機」：環境濕度飆升，是黴菌與塵蟎的狂歡節。如果你發現最近噴嚏止不住、皮膚發癢，這就是身體在抗議環境中的生物氣膠過高。

三、祭祀飲食：潤餅、草仔粿等糯米製品雖然美味，但極難消化。對於腸胃功能較弱的人來說，這簡直是清明節的「消化災難」，容易引發急慢性腸胃炎

黃軒引用研究顯示：季節交替時，病毒傳播與過敏反應是顯著增加，最容易中招的3種人為睡眠不足、有慢性疾病的人與過敏體質。黃軒提醒，想安心過清明，以下健康生活建議請謹記：

洋蔥式穿法：保護「自律神經」。 清明時節的容易受到「氣壓波動」會導致交感神經與副交感神經切換過於頻繁。 當皮膚感受到急遽溫差時，血管會劇烈收縮或擴張，增加心血管負擔。所以，洋蔥式穿法是為了給身體一個『緩衝區』，避免血管在冷熱交替間頻繁抽筋。」

除濕機 50% - 60%：這是「生物氣膠」的停戰區。 濕度超過 60% 是黴菌與塵蟎的繁殖高峰期；但低於 40% 則會讓呼吸道黏膜過於乾燥，降低免疫屏障。50% - 60% 是人體黏膜最舒適、致病原最難生存的「黃金平衡點」。濕度控制不只是為了體感舒爽，更是為了在呼吸道建立一道生物物理屏障。

糯米製品與糖粉：避開「滲透壓」與「發酵」危機。糯米富含支鏈澱粉，在胃部極難分解；而潤餅常見的「糖粉」會提高腸道滲透壓，容易導致腹瀉或脹氣。加入蔬菜纖維可以協助蠕動，降低血糖波動。所以，減半糖粉與糯米，是為了降低腸胃的滲透壓負荷，別讓應景美食變成發炎推手。

最後黃軒強調，疾病，往往不是突然發生，而是撐不住的那一刻出現。

清明時節雨紛紛，但節氣交替下，身體也在求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法