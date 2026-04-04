自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》清明時節疾病讓你斷魂 醫談保護自己方法

2026/04/04 20:12

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在季節交替下，人體容易受到疾病侵擾。圖為高雄雷雨樣貌。（記者陳文嬋攝）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在季節交替下，人體容易受到疾病侵擾。圖為高雄雷雨樣貌。（記者陳文嬋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕清明時節雨紛紛，但節氣交替下，身體也在求救。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，通常門診數據會出現這些狀況：腸胃炎變多、過敏爆發、心血管波動增加。表示，近期的環境是「環境 × 生理 × 免疫」的三重壓力測試。當氣溫、濕度與氣壓同時劇烈變動，你的身體其實正在努力「重新校準」。

為什麼「清明」特別容易「紛紛生病」？黃軒解析原因：

一、溫差與濕度「雲霄飛車」：清明屬仲春與暮春之交，冷暖氣團頻繁交匯，大氣壓力不穩。這種波動會干擾自律神經，導致血管收縮異常，對高血壓患者極其危險。

二、濕氣引發「微環境危機」：環境濕度飆升，是黴菌與塵蟎的狂歡節。如果你發現最近噴嚏止不住、皮膚發癢，這就是身體在抗議環境中的生物氣膠過高。

三、祭祀飲食：潤餅、草仔粿等糯米製品雖然美味，但極難消化。對於腸胃功能較弱的人來說，這簡直是清明節的「消化災難」，容易引發急慢性腸胃炎

黃軒引用研究顯示：季節交替時，病毒傳播與過敏反應是顯著增加，最容易中招的3種人為睡眠不足、有慢性疾病的人與過敏體質。黃軒提醒，想安心過清明，以下健康生活建議請謹記：

洋蔥式穿法：保護「自律神經」。 清明時節的容易受到「氣壓波動」會導致交感神經與副交感神經切換過於頻繁。 當皮膚感受到急遽溫差時，血管會劇烈收縮或擴張，增加心血管負擔。所以，洋蔥式穿法是為了給身體一個『緩衝區』，避免血管在冷熱交替間頻繁抽筋。」

除濕機 50% - 60%：這是「生物氣膠」的停戰區。 濕度超過 60% 是黴菌與塵蟎的繁殖高峰期；但低於 40% 則會讓呼吸道黏膜過於乾燥，降低免疫屏障。50% - 60% 是人體黏膜最舒適、致病原最難生存的「黃金平衡點」。濕度控制不只是為了體感舒爽，更是為了在呼吸道建立一道生物物理屏障。

糯米製品與糖粉：避開「滲透壓」與「發酵」危機。糯米富含支鏈澱粉，在胃部極難分解；而潤餅常見的「糖粉」會提高腸道滲透壓，容易導致腹瀉或脹氣。加入蔬菜纖維可以協助蠕動，降低血糖波動。所以，減半糖粉與糯米，是為了降低腸胃的滲透壓負荷，別讓應景美食變成發炎推手。

最後黃軒強調，疾病，往往不是突然發生，而是撐不住的那一刻出現。

健康網》清明時節疾病讓你斷魂 醫談保護自己方法

清明時節雨紛紛，但節氣交替下，身體也在求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中