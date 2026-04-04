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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不用再吃水煮餐！ 腎臟保護飲食全攻略

2026/04/04 16:16

青菜可以燙過再吃，但水果就不能，營養師曾建銘指出，可將香蕉、奇異果、番茄，換成蘋果、葡萄、鳳梨、水梨這類比較安全的選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

青菜可以燙過再吃，但水果就不能，營養師曾建銘指出，可將香蕉、奇異果、番茄，換成蘋果、葡萄、鳳梨、水梨這類比較安全的選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了保護腎臟，無需把自己逼到只敢吃無調味的水煮餐，營養師曾建銘指出，只要避開「重鹹、重加工、重湯水」，可以吃得開心又飽足。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，腎臟病飲食，從來就不是「什麼都不能吃」的處罰，而且，每個人的腎功能、有沒有洗腎、有沒有合併糖尿病，能吃的東西都不一樣，千萬不要道聽塗說，逼著自己做。

●迷思1：吃得越「養生」，對腎臟越好？
曾建銘表示，有時候，白飯比十穀米更安全，很多腎友以為糙米、五穀粉、堅果一定最健康。但如果你的腎功能下降、血磷控制不好，這些看起來很養生的食物，反而會增加腎臟排磷的負擔。這時單純的白飯、白麵條、白吐司、饅頭，反而是比較好的選擇。

●迷思2：不能吃太鹹，改買「低鈉鹽」？
曾建銘認為，千萬小心！低鈉鹽可能是高鉀地雷。市面上的「低鈉鹽」或「薄鹽醬油」，很多是用「鉀」來代替「鈉」。如果你的血鉀偏高，吃這些反而非常危險。因此，建議用一般的鹽巴就好，只是份量減少，或者多用蔥、薑、蒜、檸檬來提味。

●迷思3：青菜水果鉀離子高，通通不能碰？
曾建銘強調，是要學會「處理它」，而非「戒掉它」，如果血鉀偏高，青菜不要生吃，也不要直接煮火鍋或打成精力湯。建議可以將蔬菜切小段，用滾水「汆燙」過把水倒掉再炒，就可以去掉大部分的鉀。只要避開香蕉、奇異果、番茄，換成蘋果、葡萄、鳳梨、水梨這類比較安全的選擇。

●迷思4：怕腎臟壞掉，完全不碰肉？
曾建銘指出，不吃肉會營養不良，吃太多大魚大肉或狂喝滴雞精又會讓腎臟過勞。洗腎前和洗腎後的蛋白質需求量完全不一樣，應該可以如此替換， 不要喝濃湯、肉湯。直接吃看得到原型的魚肉、雞肉、豆腐或蒸蛋。

他也舉例三餐可以如此替換：

●早餐：芝麻糊/五穀粉/培根蛋餅＋奶茶
。可換成白吐司夾荷包蛋（不加醬）/白饅頭＋蒸蛋＋白開水

●午餐：排骨便當（滷汁淋飯）＋貢丸湯全喝完。可換成白飯＋清蒸魚/蔥爆雞肉＋燙青菜（湯留著不要喝！）

●晚餐：吃麵包、泡麵，或想補身體喝大骨湯。可換成半碗白飯＋一份好的蛋白質＋汆燙過的蔬菜。

至於一般健康人，曾建銘建議，吃太鹹確實可以透過多攝取「鉀」（如蔬菜、水果）來幫助身體排鈉。生吃或把菜煮湯喝，的確能攝取到溶在水裡的鉀。不過要特別注意，外面的湯通常也加了很多鹽和調味料，喝下去反而攝取更多鈉！最有效又無負擔的「利水」方式，還是多喝純開水喔！

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