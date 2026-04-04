直擊ICU》兒子堅持插管、女兒淚拒…決裂 阿金醫師用「限時治療」守住親情與尊嚴

緊急插管，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金面對子女意見不一致，他要了解誰是「關鍵家屬」，必須取得共識才能繼續接下來治療，圖為示意圖。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕80多歲阿嬤罹癌合併多處轉移，因肺炎合併呼吸衰竭，被插管送進加護病房。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金面對子女意見不一致，他要了解誰是「關鍵家屬」，必須取得共識才能繼續接下來治療。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，但這一次不一樣，關鍵家屬出現意見分歧，阿嬤的老伴已過逝了，護理師告知：「這次不一樣，這次是女兒不想插管，兒子要插管。」因為，依阿金醫師經驗，通常是住在身邊的孩子，最瞭解病情的惡化，比較不捨父母的辛苦，不希望插管，再讓父母受苦；住在外地的子女，則因為長期不在父母身邊，想要「多做一點」，以彌補心中的愧疚。

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阿金醫師心理有底，在面對兒子時，他說：「媽媽的癌症已經轉移到腦部了，癌症的部分，已經沒有什麼可以著力的了。有些家屬，會決定不插管，讓病人順順的…」特別用「有些家屬」來暗示眼前的這位家屬，他可以有另一個選項。也會用「順順的」來取待「過世」、「往生」、或者「善終」，點到為止就好。

接著，阿金看兒子聆聽的態度，他繼續說：「但是，每個家庭都不一樣、每個家庭的考量都不同。為人子女的，總是會擔心自己是不是做得不夠？是不是太早放手？是不是還可以多做點什麼？」、「尤其是你一個人在外打拚，心裡總是牽掛著媽媽。這麼遠，還特地趕回來看媽媽，真的很難得。」兒子眼睛泛紅。

「媽媽這次是肺炎，要插管先治療看看，我認為也是對的。」阿金先肯定兒子的決定，也讓他知道要做這個決定很煎熬，「我們會積極的藥物治療。但是，如果萬一心跳停止了，再壓胸CPR或電擊是沒有幫助的，我覺得可以不必讓媽媽受這種苦。」阿金表示，通常不會讓家屬開口說「不急救」，而是「專業的建議不必急救」，這是給家屬的一個下台階，也是減少家屬要做出「不急救」的心理承擔，讓他們覺得「不是我在放棄媽媽，而是聽從醫師專業的建議，不讓媽媽再受苦。」兒子邊擦淚邊點頭。

接著，阿金再與女兒談，「你們兄妹倆都很孝順，只是考量的角度不一樣，沒有什麼誰對誰錯的問題」、「雖然知道媽媽的病況不好，也做好了心裡準備，但是，真的到了這一刻來臨的時候，要做這個決定，真的很難！你很勇敢，因為夠愛媽媽，也很有勇氣，才不想讓媽媽插管。可是，我們想想，當下如果沒有插管，媽媽可能馬上就離開了，哥哥是不是會遺憾自責一輩子？」

阿金接著跟女兒說，阿嬤插上管子，比較沒有那麼喘，並表示會給她足夠止痛藥，不會讓她很辛苦的。「插了管，我們給媽媽一個機會，大家都盡力了，才不會遺憾。插了管，我們才能爭取到時間，好好的來和哥哥討論。妳也不必擔心一旦插了管，就一定要氣切，媽媽會辛苦很久。我們不會讓媽媽氣切的。」

「我們先治療一週，如果改善了，我們可以拔管，拔管以後讓媽媽決定，如果可以維持，我們就繼續治療，如果沒辦法維持，我們就不再插管，讓媽媽順順的…」。阿金解釋，這是所謂的「限時嘗試治療 Time-limited trial」，當兩方家屬意見不一致時，醫護做一個折衷的決定：先治療，但是要設一個期限。

阿金表示，後來阿嬤要拔管，他要家屬幫忙想想，阿嬤還有什麼掛念的事？還有什心願未了？」他說：「媽媽都知道你們很孝順，都不希望你們兄妹倆，往後為了這事鬧得不偷快。她會希望你們兄妹倆和好的，我想，這應該是她最後的心願。」我說完，就讓阿嬤拔管了，讓家屬在床邊陪伴。

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