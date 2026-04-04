健康網》一出門就便秘 醫授7招助順暢：旅行前先吃這

科博特診所院長劉博仁指出，旅行出現便秘的原因，包括：飲食結構改變、生理時鐘被干擾、飲水不足、忍住不上廁所等，提醒可多補水等助排便；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假將至，不少人安排出遊放鬆。但你是否也有過這種經驗，平常排便正常，一旅行就突然「卡住」？科博特診所院長劉博仁指出，旅行出現便秘的原因，包括：飲食結構改變、生理時鐘被干擾、飲水不足、忍住不上廁所、活動量下降等。想要預防旅行便秘，建議可採行起床後先喝溫水、固定排便時間等7個方式，尤其旅行前3-5天補充益生菌，有助腸道菌相穩定，降低便秘與腹脹發生。

旅行便秘5原因

劉博仁於臉書粉專發文指出，一旅行就便秘，不只是「吃得不一樣」，而是身體整體節奏被打亂，造成影響的原因包括下5點：

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●生理時鐘被干擾：腸道自己的節律也有，一旦早起、晚睡、搭飛機、跨時區，就會影響腸蠕動。

●飲水不足：旅行時常常忘記喝水，加上飛機上環境乾燥，以及一直走行程，都會造成水分攝取不足，糞便變硬而排便困難。

●飲食結構改變：旅行時容易蔬菜吃得少，以至於纖維攝取不足，加上高油、高鹽食物變多，腸道菌相也會暫時改變。

●忍住不上廁所：很多人不習慣使用外面的廁所，尤其是公共廁所，反射被壓抑下，久了腸道就會變遲鈍。

●活動量下降或生活節奏混亂：旅行看似走很多路，但長時間坐車、搭飛機，其實反而作息混亂。

改善便秘7方式

劉博仁也分享，預防旅行便秘可嘗試採行以下7個方式：

1.起床後先喝一杯溫水：這是最簡單的腸道開機鍵，可添加檸檬水或一點鹽，促進腸蠕動。

2.固定一個排便時段：即使旅行也要維排便持習慣，建議早餐後10–15分鐘，就算沒有便意，也去坐一下馬桶，訓練腸道反射。

3.每天攝取纖維：旅行時可吃水果，如奇異果或木瓜、沙拉、地瓜、燕麥等。

4.水分補充要刻意增加：建議比平常多攝取20–30%，尤其搭飛機、天氣炎熱或長時間走路，更需補充。

5.補充腸道益生菌：這點很關鍵，建議旅行前3–5天開始補充，可幫助維持腸道菌相穩定，降低便秘與腹脹。

6.適度活動：每天花20–30分鐘做些輕運動，如散步、拉伸等，節律固定有助腸道。

7.備妥溫和輔助品：必要時，服用如鎂（Magnesium）、洋車前子殼（psyllium）等助排便，比吃瀉藥更安全溫和。

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