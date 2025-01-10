健康網》出門尿急凍未條！ 研究：南瓜子配「它」改善膀胱過動

醫師指出，南瓜子含鎂跟鋅，能舒緩膀胱過動，且富含植物固醇與木酚素，兩者合併能夠幫助骨盆底肌肉增加，有助改善頻尿；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩出門最怕找不到廁所，膀胱過動症急尿、頻尿說來就來真的急死人！洪永祥診所院長洪永祥指出，膀胱過動症對生活品質的衝擊影響甚鉅，除了大幅社交退化，也會造成慢性腎衰竭。研究發現，使用南瓜子加上大豆異黃酮，60%在短短2週後、80%在6週後，可明顯減少白天的頻尿、減少夜間的頻尿、減少尿失禁、改善睡眠的滿意度、提高生活品質。

補充雌激素 改善男女頻尿都有效

洪永祥在新書《腎臟求救中》指出，南瓜子有豐富的纖維質，且含礦物質鎂跟鋅，能舒緩膀胱過動。此外，南瓜子富含「植物固醇」與「木酚素」，兩者合併能夠幫助骨盆底肌肉增加，有助改善頻尿。

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醫師指出，補充大豆異黃酮天然雌激素，對停經後婦女益處多多，加上搭配南瓜子，改善頻尿效果顯著。（圖取自freepik）

研究發現，使用南瓜子加上大豆異黃酮，尤其對於停經後的婦女，6週後尿失禁次數能減少80%，洪永祥表示，這是因為女性荷爾蒙是女生的護國神山，女性長輩在停經後各式各樣的生理功能，包含泌尿系統、排尿功能都會快速老化，大豆異黃酮天然雌激素的補充，對停經後婦女本來就很多幫助。而且補充雌激素在男性攝護腺癌攝護腺肥大方面，一樣有非常顯著的效果！

他建議，食物可以選擇自己製作天然的南瓜子，每天攝取50公克，加上1天1杯無糖豆漿，或是吃1塊板豆腐來補充大豆異黃酮，如嫌太麻煩，可選擇市售較安全品質的南瓜子，加上大豆異黃酮的產品。

老化頻尿補茄紅素 感染頻尿補鋅

洪永祥表示，如果長輩們年紀很大了，可以在食物中多攝取天然抗氧化劑。在眾多植化素抗氧化劑中，最多文獻研究對頻尿、尿失禁最有幫助的，還是茄紅素，食物可多攝取大、小番茄。若是「長期慢性泌尿道感染」導致的頻尿則建議補鋅，尤其針對男生因為感染的慢性攝護腺炎，與女生的重複泌尿道感染所導致的頻尿。高鋅的食物排行榜：生蠔、小麥胚芽、牡蠣、紅蟳、南瓜子。

醫師表示，在眾多植化素抗氧化劑中，最多文獻研究對頻尿、尿失禁最有幫助的，還是茄紅素，食物可多攝取大、小番茄。（圖取自freepik）

糖尿病導致的頻尿 補硒

洪永祥指出，在泌尿系統的營養素中，除了鋅之外，最常被提及的微量元素是硒，尤其是糖尿病導致相關的頻尿，特別建議可加上硒。硒是人體必要的微量元素，人體無法自行合成硒。硒在人體不直接作用，而是作為胺基酸中的必要成分，輔助人體各系統的功能，以及幫助血糖代謝作用，具有增強免疫力、調節甲狀腺功能、預防糖尿病、心血管疾病、抗氧化等作用。內臟、肉類、海鮮、穀類都含硒。

洪永祥強調，目前膀胱過動症已經有較完善的整合式治療，患者不需默默隱忍，甚至足不出戶，而嚴重影響生活品質，建議40歲開始多多補充保護泌尿系統的營養素，來保養泌尿道，若真的有症狀，記得要就醫治療。

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