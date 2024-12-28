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提升急性後期整合照護彈性 健保署揭3大討論重點

2024/12/28 17:56
提升急性後期整合照護彈性 健保署揭3大討論重點

石崇良說，健保署將從3方向調整「急性後期整合照護（PAC）計畫」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為協助急性重症患者陷入失能困境，健保署持續推動「急性後期整合照護（PAC）計畫」。健保署長石崇良說，高齡化社會下，有PAC需求的族群可能增加，而長者所需要的恢復時間比年輕族群更長，健保署將就適應症擴大、服務持續時間、後續資源轉銜等3面向進行討論，盼提高照護措施彈性。

健保署2014年起分階段實施PAC計畫，第一階段開放腦中風患者，2015年起納入燒燙傷，2017年起則再擴大創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患等，可適用急性後期照護。

石崇良說明，急性重症期過後，為幫助患者回歸正常生活、避免落入失能，可能需要復健資源介入，在高齡化社會下，這樣的情況可能會越來越多，即使只是敗血症等，也可能造成長者的功能快速下降，雖不在現行適用對象範圍內，但也需要時間進行復健。

石崇良說，健保署明年上半年將針對PAC適用範圍、持續時間、後續轉銜等3面向進行討論，希望增加相關適應症，比如敗血症等，有些本身就有多重慢性病或體弱問題的族群，即使感染控制好了，但還是需要復健，也希望依據不同病情、個人情況等進行調整。

石崇良說，目前PAC以1個月為原則，實際延長時間還有待討論，論日給付的做法也會重新修訂，不排除改為包裹式給付作法，而患者在PAC過後，若能在社區自主生活是最理想情況，但若有居家醫療、社區日照、長照機構等需求，則需要轉銜資源協助。

對於相關討論規劃，石崇良說，2025年上半年將會針對前述3方向，跨部門合作進行檢討與修正評估，明年下半年可能先進行小規模試辦，並於下半年籌編2026年總額時，將新的模式納入其中，待相關方案確認後再擴大實施。

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