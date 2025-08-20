健康網》糞便顏色是大腸癌求救訊號 醫授4點「便」別危機

顧芳瑜泌尿科診所分享，從糞便的4個顏色可以辨別身體狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上完廁所，赫然發現衛生紙上紅紅的？糞便顏色怪怪的？這很可能是腸道在求救。顧芳瑜泌尿科診所於臉書專頁發文分享，從糞便的4個顏色可以辨別身體狀況，黃褐色為健康、瀝青色可能正在經歷胃潰瘍、鮮紅色有可能是痔瘡或肛裂，若是偏暗紅色且與糞便混在一起則要留意大腸癌的可能性。

4糞便顏色辨健康 注意飲食狀況

●黃褐色：健康便。

請繼續往下閱讀...

●瀝青色：胃潰瘍。

●鮮紅色：通常與肛門附近的出血有關，像是痔瘡或肛裂，尤其是排便用力或便秘的人。

●偏暗紅：甚至與糞便混在一起，就要提高警覺了，這可能跟腸道深部的發炎或腫瘤有關，例如潰瘍性大腸炎或大腸癌。

顧芳瑜泌尿科診所表示，但有時血便也可能與飲食有關，不妨先想想最近是否吃了火龍果或含鐵量高的食物（如豬血），糞便可能會暫時呈現紅色或黑色，但通常在幾天內會恢復正常。

顧芳瑜泌尿科診所提醒，若出現血便合併劇烈腹痛、疼痛持續3天以上、有發燒、嘔吐或明顯瘦一圈等，都是腸道正在拉警報，務必要盡快就醫，找尋信任的大腸直腸科、家醫科或腸胃科醫師就診檢查。

顧芳瑜泌尿科診所表示，出現血便不一定是生病，有可能是吃了火龍果或含鐵量高的食物所致；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法