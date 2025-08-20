自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》糞便顏色是大腸癌求救訊號 醫授4點「便」別危機

2025/08/20 20:41

顧芳瑜泌尿科診所分享，從糞便的4個顏色可以辨別身體狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

顧芳瑜泌尿科診所分享，從糞便的4個顏色可以辨別身體狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上完廁所，赫然發現衛生紙上紅紅的？糞便顏色怪怪的？這很可能是腸道在求救。顧芳瑜泌尿科診所於臉書專頁發文分享，從糞便的4個顏色可以辨別身體狀況，黃褐色為健康、瀝青色可能正在經歷胃潰瘍、鮮紅色有可能是痔瘡或肛裂，若是偏暗紅色且與糞便混在一起則要留意大腸癌的可能性。 

4糞便顏色辨健康 注意飲食狀況

●黃褐色：健康便。

●瀝青色：胃潰瘍。

●鮮紅色：通常與肛門附近的出血有關，像是痔瘡或肛裂，尤其是排便用力或便秘的人。

●偏暗紅：甚至與糞便混在一起，就要提高警覺了，這可能跟腸道深部的發炎或腫瘤有關，例如潰瘍性大腸炎或大腸癌。

顧芳瑜泌尿科診所表示，但有時血便也可能與飲食有關，不妨先想想最近是否吃了火龍果或含鐵量高的食物（如豬血），糞便可能會暫時呈現紅色或黑色，但通常在幾天內會恢復正常。

顧芳瑜泌尿科診所提醒，若出現血便合併劇烈腹痛疼痛持續3天以上有發燒、嘔吐或明顯瘦一圈等，都是腸道正在拉警報，務必要盡快就醫，找尋信任的大腸直腸科、家醫科或腸胃科醫師就診檢查。

顧芳瑜泌尿科診所表示，出現血便不一定是生病，有可能是吃了火龍果或含鐵量高的食物所致；示意圖。（圖取自freepik）

顧芳瑜泌尿科診所表示，出現血便不一定是生病，有可能是吃了火龍果或含鐵量高的食物所致；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中