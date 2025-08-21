健康網》腎友亂吃恐致命！7超高鉀水果楊桃最危險

「楊桃」除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果人人愛，但對腎臟病患者來說，卻暗藏危機！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，並非所有水果都適合「腎友」食用，若攝取過多高鉀水果，恐造成腎臟負擔，甚至引發致命風險。極高鉀水果要建議避免，包含葡萄乾、黑棗、紅棗、榴槤、釋迦、香蕉、美濃瓜。尤其楊桃絕對不能碰，除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝。

腎臟就像過濾器高鉀水果恐釀危機

高敏敏解釋，每顆腎臟約有100萬顆腎絲球，就像過濾器一樣，負責清除血液中的毒素與多餘廢物。然而，若腎功能下降，排鉀能力減弱，就可能出現：

請繼續往下閱讀...

●血鉀過高→心律不整、心悸，嚴重恐心跳驟停。

●腎臟負擔加重→腎功能惡化速度加快。

●危險症狀→四肢麻木、肌肉無力、呼吸困難。

她強調，腎臟病患者想要安心吃水果，必須挑對種類、控制份量與頻率。

極高鉀水果包含葡萄乾，應盡量避免；圖為示意圖。（圖取自freepik）

水果鉀含量排行榜高危名單要避開

根據高敏敏整理的「水果含鉀圖鑑」，依照每100公克鉀含量排序如下：

●極高鉀水果（每100g超過300mg）建議避免：葡萄乾750mg、黑棗600mg、紅棗597mg、榴槤441mg、釋迦390mg、香蕉368mg、美濃瓜338mg。

特別警告：楊桃絕對不能碰！高敏敏嚴正提醒，「楊桃」除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝，哪怕只吃一小塊或喝一口楊桃汁，都可能引發嘔吐、持續打嗝、意識混亂、癲癇，甚至昏迷。對腎友來說是零容忍危險水果。

●高鉀水果（200-300mg）限量攝取：奇異果291mg、龍眼282mg、香瓜270mg、櫻桃236mg、火龍果226mg、水蜜桃205mg。

●一般鉀量水果（100-200mg）適量即可：百香果200mg、草莓199mg、木瓜186mg、鳳梨162mg、蘋果124mg等。

●低鉀水果（低於100mg）腎友首選：西瓜90mg、蓮霧95mg、荔枝90mg、山竹82mg、橘子74mg。

營養師叮嚀：腎友吃水果要聰明分散

高敏敏提醒，腎友每日水果建議1-2份（約200克），即使是低鉀水果，也不要一次吃太多，最好分散攝取。同時可搭配低鉀蔬菜，或利用水煮、泡水法減少鉀含量。她呼籲，洗腎或慢性腎臟病患者，應依照專業營養師與醫師建議，個別化調整水果種類與份量。「腎友不是不能吃水果，而是要挑對、吃對、剛剛好。」吃對水果，腎臟才不會默默被拖累。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法