自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友亂吃恐致命！7超高鉀水果楊桃最危險

2025/08/21 07:28

「楊桃」除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

「楊桃」除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果人人愛，但對腎臟病患者來說，卻暗藏危機！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，並非所有水果都適合「腎友」食用，若攝取過多高鉀水果，恐造成腎臟負擔，甚至引發致命風險。極高鉀水果要建議避免，包含葡萄乾、黑棗、紅棗、榴槤、釋迦、香蕉、美濃瓜。尤其楊桃絕對不能碰，除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝。

腎臟就像過濾器高鉀水果恐釀危機

高敏敏解釋，每顆腎臟約有100萬顆腎絲球，就像過濾器一樣，負責清除血液中的毒素與多餘廢物。然而，若腎功能下降，排鉀能力減弱，就可能出現：

●血鉀過高→心律不整、心悸，嚴重恐心跳驟停。

●腎臟負擔加重→腎功能惡化速度加快。

●危險症狀→四肢麻木、肌肉無力、呼吸困難。

她強調，腎臟病患者想要安心吃水果，必須挑對種類、控制份量與頻率。

極高鉀水果包含葡萄乾，應盡量避免；圖為示意圖。（圖取自freepik）

極高鉀水果包含葡萄乾，應盡量避免；圖為示意圖。（圖取自freepik）

水果鉀含量排行榜高危名單要避開

根據高敏敏整理的「水果含鉀圖鑑」，依照每100公克鉀含量排序如下：

●極高鉀水果（每100g超過300mg）建議避免：葡萄乾750mg、黑棗600mg、紅棗597mg、榴槤441mg、釋迦390mg、香蕉368mg、美濃瓜338mg。

特別警告：楊桃絕對不能碰！高敏敏嚴正提醒，「楊桃」除了高鉀，還含有楊桃毒素，腎臟病患者無法代謝，哪怕只吃一小塊或喝一口楊桃汁，都可能引發嘔吐、持續打嗝、意識混亂、癲癇，甚至昏迷。對腎友來說是零容忍危險水果。

●高鉀水果（200-300mg）限量攝取：奇異果291mg、龍眼282mg、香瓜270mg、櫻桃236mg、火龍果226mg、水蜜桃205mg。

●一般鉀量水果（100-200mg）適量即可：百香果200mg、草莓199mg、木瓜186mg、鳳梨162mg、蘋果124mg等。

●低鉀水果（低於100mg）腎友首選：西瓜90mg、蓮霧95mg、荔枝90mg、山竹82mg、橘子74mg。

營養師叮嚀：腎友吃水果要聰明分散

高敏敏提醒，腎友每日水果建議1-2份（約200克），即使是低鉀水果，也不要一次吃太多，最好分散攝取。同時可搭配低鉀蔬菜，或利用水煮、泡水法減少鉀含量。她呼籲，洗腎或慢性腎臟病患者，應依照專業營養師與醫師建議，個別化調整水果種類與份量。「腎友不是不能吃水果，而是要挑對、吃對、剛剛好。」吃對水果，腎臟才不會默默被拖累。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中