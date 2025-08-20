台南災後聯合義診 8/24起前進新營、學甲等11區

立委賴惠員（左四）攜手台南市政府、台南市醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師公會宣布啟動「醫力總動員」災後聯合義診行動。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後聯合義診行動，由立委賴惠員攜手台南市政府、台南市醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師公會今天（20日）宣布啟動「醫力總動員」，8月24日起至9月28日將在新營、學甲、後壁等11個行政區舉辦免費義診服務，也有社會局與農業局設攤，協助民眾申請災後補助與社會福利，參加民眾並可獲得飲料、柔濕巾、香皂、雨衣、漂白水或防蚊液的禮包。

義診場次：8月24日上午柳營國小、下午東山社區活動中心，8月31日上午六甲區七甲龍湖活動中心、下午下營區中營活動中心、9月7日上午後壁區菁寮里德馨宮、下午白河區外角里活動中心、9月14日上午將軍區老人文康中心、下午學甲區慈福里活動中心、9月21日上午北門區蚵寮保吉活動中心、9月28日上午鹽水區公所、下午新營區新民國小活動中心。

請繼續往下閱讀...

台南市副市長葉澤山說，聯合義診對偏鄉的民眾醫療和心理的照顧，是很有意義和幫助的一件事，在災後復原細節上做到面面俱到，讓台南復原更有信心。

台南市醫師公會理事長賴俊良指出，這次義診是跨專業整合的模式，是災後重建過程中「醫療與社區並行」的最佳典範，具跨專業全人照護、在地服務，把醫療資源直接送進社區，提供看病給藥、結合政府資源，提供災後補助申請、保險與福利諮詢，讓民眾「一次到位」等特色，並有互動參與、溫暖陪伴，設置健康檢測、DIY遊戲、心理關懷，更是社區交流與重建行動。參加民眾還能獲得伴手禮，象徵平安與祝福。

賴惠員說，聯合義診不只是醫療服務，更是一次社區的暖心重建，希望把健康與希望送回每一個家，關懷行動另計畫發起義剪行動。

