自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台南災後聯合義診 8/24起前進新營、學甲等11區

2025/08/20 20:15

立委賴惠員（左四）攜手台南市政府、台南市醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師公會宣布啟動「醫力總動員」災後聯合義診行動。（記者楊金城攝）

立委賴惠員（左四）攜手台南市政府、台南市醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師公會宣布啟動「醫力總動員」災後聯合義診行動。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後聯合義診行動，由立委賴惠員攜手台南市政府、台南市醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師公會今天（20日）宣布啟動「醫力總動員」，8月24日起至9月28日將在新營、學甲、後壁等11個行政區舉辦免費義診服務，也有社會局與農業局設攤，協助民眾申請災後補助與社會福利，參加民眾並可獲得飲料、柔濕巾、香皂、雨衣、漂白水或防蚊液的禮包。

義診場次：8月24日上午柳營國小、下午東山社區活動中心，8月31日上午六甲區七甲龍湖活動中心、下午下營區中營活動中心、9月7日上午後壁區菁寮里德馨宮、下午白河區外角里活動中心、9月14日上午將軍區老人文康中心、下午學甲區慈福里活動中心、9月21日上午北門區蚵寮保吉活動中心、9月28日上午鹽水區公所、下午新營區新民國小活動中心。

台南市副市長葉澤山說，聯合義診對偏鄉的民眾醫療和心理的照顧，是很有意義和幫助的一件事，在災後復原細節上做到面面俱到，讓台南復原更有信心。

台南市醫師公會理事長賴俊良指出，這次義診是跨專業整合的模式，是災後重建過程中「醫療與社區並行」的最佳典範，具跨專業全人照護、在地服務，把醫療資源直接送進社區，提供看病給藥、結合政府資源，提供災後補助申請、保險與福利諮詢，讓民眾「一次到位」等特色，並有互動參與、溫暖陪伴，設置健康檢測、DIY遊戲、心理關懷，更是社區交流與重建行動。參加民眾還能獲得伴手禮，象徵平安與祝福。

賴惠員說，聯合義診不只是醫療服務，更是一次社區的暖心重建，希望把健康與希望送回每一個家，關懷行動另計畫發起義剪行動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中