健康 > 杏林動態

台中醫院攜手西非 簽署MOU深化醫療合作

2025/08/20 19:10

衛福部立台中醫院院長黃元德領軍的中華民國醫療團，前往西非迦納大學醫學中心進行醫療交流。（台中醫院提供）

衛福部立台中醫院院長黃元德領軍的中華民國醫療團，前往西非迦納大學醫學中心進行醫療交流。（台中醫院提供）

李惠芬／核稿編輯

〔記者蔡淑媛／綜合報導〕衛福部立台中醫院院長黃元德率領國際醫療團，前往西非拜訪衛生部迦納大學醫學中心（UGMC），針對台非兩國中、西醫學技術交換，兩家醫院共同簽署合作備忘錄。

台中醫院這次與加納大學醫學中心簽訂的合作備忘錄，是繼與迦納最大教學醫院Korle-Bu Teaching Hospital（KBTH）、迦納海岸角教學醫院（Cape Coast Teaching Hospital, CCTH）、以及西非迦納醫院Ho Teaching Hospital簽署合作備忘錄後，再增一家台非國際醫療合作的醫院。

黃元德表示，兩家醫院在醫療與公共衛生領域保持密切交流，簽約不僅象徵著雙方合作進入新篇章，也代表將攜手面對全球醫療的挑戰，共同促進健康福祉，他也說，台中醫院自2006年開始和非洲友邦醫療交流，每2年辦一次台非醫療論壇，並進行實際的醫療人員訓練、高層互訪等交流。

這次訪非醫療團包括台中醫院中醫科主任楊士樑、部立桃園醫院院長楊南屏、中醫藥大學教授李育臣、秀傳紀念醫院教授張武修，駐非代表處秘書詹前校及在地僑胞專程來歡迎，希望藉由國際學術研討會舉行與互訪，促進台非醫療技術交流，並加強日後國際醫療合作。

這屆國際學術研討會在西非首都阿克拉舉行，研討會主題為「醫療和教學的倫理」，希望藉由台灣醫療經驗，分享台灣各級醫院負責的社會責任及民眾健康的普及。

黃元德說，台中醫院與西非各醫學中心密切合作與交流近20年，西非當地醫院醫師與護理師都曾到台中醫院接受包括整形外科、中醫針灸科、乳癌手術與重建、微創手術等醫療技術交流；復健師、護理師及公衛專家也曾到台灣接受訓練，雙方醫療交流與合作，讓醫療無國界。

