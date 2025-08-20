自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

登革熱通報獎勵奏效 南市登革熱通報近2千例

2025/08/20 18:41

南市召開2025「台南防疫全民參與」防疫會議，市府各局處、專家學者、國軍、國營事業單位等共同與會。（南市衛生局提供）

南市召開2025「台南防疫全民參與」防疫會議，市府各局處、專家學者、國軍、國營事業單位等共同與會。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為防止登革熱疫情擴散，台南市政府今年建置「醫療相關人員登革熱通報獎勵計畫」，串聯診所、藥局、檢驗所強化登革熱疑似症狀病患通報，截至8月14日止通報近2千例，成功攔阻自東南亞返國案例，讓防疫團隊能即時進行相關防治措施，降低社區疫情蔓延風險。

台南市今（20）日召開2025「台南防疫全民參與」第2次防疫會議，市長黃偉哲率領市府局處、專家學者、國軍、國營事業單位等共同與會。

南市衛生局表示，7月份丹娜絲颱風造成南市多處區域積水，眾多民宅屋頂破損並以大型帆布覆蓋屋頂或儲物處，為防止傳染病於社區蔓延，勞動部挹注近200名風災後登革熱衛教防治臨時人力，迄今已倒除8863個積水容器和清除319個孳生病媒蚊陽性容器，避免病媒蚊傳播風險。

中興大學名譽教授杜武俊表示，目前全球登革熱疫情已逾250萬例，且災後確實須注重傳染病的發生，需拉高預防層次，此外登革熱及屈公病疫情有上升趨勢，境外風險提高，防疫不可鬆懈。

疾管署南區管制中心主任劉慧蓉表示，目前國內登革熱境外移入確定病例已累計141例，為近5年來同期次高，需加強注意，災後也有類鼻疽及鉤端螺旋體病病例發生，務必提醒民眾環境清潔須做好自身防護。

南市衛生局長李翠鳳則表示，感謝消防局協助災後利用無人機巡查，也因醫師警覺性高及時發現病例降低社區傳播風險，感謝各單位共同參與防疫。

