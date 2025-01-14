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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗出站就能打 北市過年前加開18場快打站

2025/01/14 14:25

台北市衛生局建議民眾於春節返鄉或出國前接種流感疫苗及新冠JN.1疫苗。（資料照）

台北市衛生局建議民眾於春節返鄉或出國前接種流感疫苗及新冠JN.1疫苗。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕公費流感疫苗自今（2025）年1月1日起，擴大提供出生滿6個月以上民眾接種，台北市衛生局提醒，國內已進入呼吸道傳染病流行期，春節期間不少民眾會出國旅遊，鄰近國家如日本及韓國近期流感疫情均升溫，建議民眾於連假返鄉或出國前接種流感疫苗及新冠JN.1疫苗，健康平安過好年。

台北市將自16日起，於農曆年前擴大在捷運、社區、商場等人潮較多場域加設18場免費疫苗接種站，提供疫苗快打服務，包含捷運雙連站、龍山寺站、石牌站、東門站、中正紀念堂站、景美站、內湖站、市政大樓、文山區公所、新光三越A11館門口，以及士林區、松山區、中正區、文山區健康服務中心。衛生局提醒，民眾接種疫苗時記得攜帶健保卡。

另外，台北市有374間流感疫苗合約院所提供接種服務，其中台北市立聯合醫院附設12區院外門診部皆免收費，相關資訊可至台北市衛生局網站或是洽12區健康服務中心諮詢。

衛生局提醒，往年流感高峰多為跨年至農曆新年後，因疫苗接種後約2週才有保護效果，尚未接種者應儘速前往接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，另年輕人接種除了保護自己也能保護家中長者及幼兒。

衛生局補充說明，統計2024年10月1日至2025年1月12日止，北市累計41例流感併發重症病例，其中50歲以上占85.4%（35例），92.7%未接種流感疫苗（38例），9成具慢性病史（37例），6例死亡病例。

台北市春節前流感及新冠疫苗接種站期程。（台北市衛生局提供）

台北市春節前流感及新冠疫苗接種站期程。（台北市衛生局提供）

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