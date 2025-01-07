類流感就診逾12萬人次！ 疾管署估春節前後達高峰上看15萬

疾管署防疫中心副主任李佳琳指出，上週類流感門急診就診約12萬7000人次。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣轉涼，流感疫情持續增溫，衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，上週類流感門急診就診約12.7萬人次，疫情維持在流行期，且春節前將持續上升，在春節前後達到高峰，當週類流感門急診將達到15萬人次，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

疾管署防疫中心副主任李佳琳指出，上週類流感門急診就診約12萬7000人次，急診就診病例百分比達12.6%，疫情呈上升趨勢，仍處流行期，並新增43例流感併發重症個案，年齡介於10歲至90歲以上，另新增6例死亡個案，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗。

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曾淑慧指出，疾管署預期流感未來幾週仍會呈現上升趨勢，並於春節前後達到高峰，當週類流感門急診將達到15萬人次，而去年10月流感疫苗開打迄今，累計施打590萬劑，其中65歲以上佔比達到44.8%、學齡前兒童約64.7%，施打數距離理想有一段距離，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

流感、新冠疫苗接種情形。（疾管署提供）

另疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增一例較年輕的流感死亡個案，為南部50多歲男性，本身有癌症病史，未接種本季流感疫苗，去年10月後因癌症持續住院，12月下旬出現發燒、呼吸困難等症狀，經醫院胸部X光檢查發現肺炎，後確診H1N1，雖使用流感抗病毒藥物，但症狀未改善，肺炎持續惡化，於流感發病後2週、1月上旬死亡。

林詠青也提到，上週新增一例流感重症個案，為北部10多歲女童，本身有有先天代謝性疾病，12月下旬接種本季流感疫苗，接種後2天出現發燒、呼吸費力等症狀，經流感快篩確診A型流感，開立口服藥後返家休養，但隔天症狀加重，痰液變濃、發紺缺氧，經胸部X光檢查發現肺炎，並使用抗生素跟流感抗病毒藥物，住院10天後仍在加護病房治療中。

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