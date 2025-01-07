自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

類流感就診逾12萬人次！ 疾管署估春節前後達高峰上看15萬

2025/01/07 15:49

疾管署防疫中心副主任李佳琳指出，上週類流感門急診就診約12萬7000人次。（記者林志怡攝）

疾管署防疫中心副主任李佳琳指出，上週類流感門急診就診約12萬7000人次。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣轉涼，流感疫情持續增溫，衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，上週類流感門急診就診約12.7萬人次，疫情維持在流行期，且春節前將持續上升，在春節前後達到高峰，當週類流感門急診將達到15萬人次，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

疾管署防疫中心副主任李佳琳指出，上週類流感門急診就診約12萬7000人次，急診就診病例百分比達12.6%，疫情呈上升趨勢，仍處流行期，並新增43例流感併發重症個案，年齡介於10歲至90歲以上，另新增6例死亡個案，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗。

曾淑慧指出，疾管署預期流感未來幾週仍會呈現上升趨勢，並於春節前後達到高峰，當週類流感門急診將達到15萬人次，而去年10月流感疫苗開打迄今，累計施打590萬劑，其中65歲以上佔比達到44.8%、學齡前兒童約64.7%，施打數距離理想有一段距離，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

流感、新冠疫苗接種情形。（疾管署提供）

流感、新冠疫苗接種情形。（疾管署提供）

另疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增一例較年輕的流感死亡個案，為南部50多歲男性，本身有癌症病史，未接種本季流感疫苗，去年10月後因癌症持續住院，12月下旬出現發燒、呼吸困難等症狀，經醫院胸部X光檢查發現肺炎，後確診H1N1，雖使用流感抗病毒藥物，但症狀未改善，肺炎持續惡化，於流感發病後2週、1月上旬死亡。

林詠青也提到，上週新增一例流感重症個案，為北部10多歲女童，本身有有先天代謝性疾病，12月下旬接種本季流感疫苗，接種後2天出現發燒、呼吸費力等症狀，經流感快篩確診A型流感，開立口服藥後返家休養，但隔天症狀加重，痰液變濃、發紺缺氧，經胸部X光檢查發現肺炎，並使用抗生素跟流感抗病毒藥物，住院10天後仍在加護病房治療中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中