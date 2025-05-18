吃太鹹健康風險高 研究：高鹽飲食恐致憂鬱症狀

你愛吃鹹嗎？小鼠研究揭高鹽飲食與類憂鬱症狀關聯；示意圖。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究發現，過量攝取鹽分不僅影響心血管健康，更可能衝擊情緒。科學家在小鼠實驗中觀察到，高鹽飲食會透過免疫系統的活動，引發類似憂鬱症的行為。研究指出，若能剔除特定的免疫細胞，這些症狀便可逆轉，為開發預防或治療憂鬱症的新方法帶來曙光。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導這項發表於《免疫學期刊》（The Journal of Immunology）的研究顯示，高鹽飲食會提高體內一種名為介白素17A（IL-17A）的蛋白質水平，而這種蛋白質在人體研究中也與憂鬱症相關。南京醫科大學（研究主持人陳曉軍博士表示，此發現支持「將減鹽等飲食干預作為精神疾病的預防措施」，並為「針對IL-17A治療憂鬱症的新療法鋪路」，期望促進對食鹽攝取指南的討論。

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研究團隊同時揭示了一種特定免疫細胞「γδT細胞」（gamma-delta T cells）所扮演的角色。在餵食高鹽飲食的小鼠體內，近四成IL-17A是由這些細胞產生。當科學家移除這些細胞後，小鼠的類憂鬱症狀明顯改善，凸顯了另一條潛在的治療途徑。

現代西方飲食中，高鹽攝取極為普遍，部分速食餐點的含鹽量甚至可達自家烹調的百倍。儘管高鹽已知會增加心臟病、自體免疫問題及神經系統疾病的風險，其對心理健康的潛在影響也日益受到重視。憂鬱症已是嚴峻的公衛挑戰，約影響15%至18%的人口，科學界早懷疑飲食鹽分可能有關，但其間機制尚不清楚。

在這項新研究中，小鼠被分別餵食標準飲食或高鹽飲食五週。攝取過多鹽分的小鼠表現出明顯動機與活動力下降，此為動物模型中憂鬱症的典型指標。實驗也證實，高鹽飲食確實會增加小鼠脾臟、血液及大腦中IL-17A的水平，並與焦慮及類憂鬱行為相關；而無法產生IL-17A的小鼠即使攝取高鹽，也未出現類憂鬱症狀，確認了IL-17A在此過程中的驅動作用。

研究人員期望這些發現能鼓勵學界進一步探討憂鬱症的免疫介導機制，並為開發針對IL-17A或γδT細胞的新型療法鋪平道路。陳博士團隊計劃在人體中驗證這些發現，同時深入研究高鹽飲食如何活化γδT17細胞導致IL-17A增加的詳細機制。

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