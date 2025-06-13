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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情迎來「高原期」 羅一鈞：防線仍要靠疫苗

2025/06/13 15:48

疾管署副署長羅一鈞指出，目前防疫政策仍以打疫苗優先於藥物。 （資料照，記者邱芷柔攝）

疾管署副署長羅一鈞指出，目前防疫政策仍以打疫苗優先於藥物。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情已連續9週上升，不過疫情上週已提前到達高峰，本週可望趨緩甚至開始下降。疾管署副署長羅一鈞今（13日）指出，疫苗打氣雖略微下滑，但本週（6月9日至12日）接種人數仍有約3.8萬人，是今年各週同期第三高，他也強調，目前防疫政策仍以打疫苗優先於藥物。

羅一鈞表示，新冠疫苗接種人數雖較前一週略減，不過針對65歲以上長者等三類高風險族群，自6月11日起已將第2劑新冠JN.1疫苗的接種間隔縮短，截至6月12日短短兩天，就已有6541人完成第二劑施打。為了滿足需求，疾管署將繼續每週穩定配送疫苗。

羅一鈞也指出，根據目前觀察，疫情雖然開始緩步下降，就診人次比前一週減少約7%至8%，但整體仍處於「高原期」，預估這波流行期會持續到8月初。他呼籲高風險族群把握機會接種，「這段時間還是會有不少人確診，疫苗仍是最重要的保護。」

對於外界有聲音建議應將公費抗病毒藥物的適用年齡，從目前的65歲下修至50歲，及早介入治療降低風險，讓更多人能夠取得用藥的呼聲，羅一鈞說，防疫優先順序很清楚，還是以接種疫苗為優先。

他進一步說明，今年以來，50至64歲族群共通報105例新冠重症個案，其中將近9成都有慢性病史，這些人早已涵蓋在目前抗病毒藥物的給藥對象中。羅一鈞強調，國際研究也已證實，疫苗在預防重症與死亡方面的效果比藥物更好，與其讓更多健康成人用藥，不如提升疫苗接種率。

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