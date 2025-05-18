健康網》4運動防失智！ 醫激推：早上鍛鍊穩血糖助代謝

醫師指出，太極拳屬身心運動，且同時也被列為小負荷力量練習的一種，能有效增強老年人的肌力及穩定步態；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多運動護健康，防失智！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項研究點名4類運動防失智，包括：抗阻運動、小負荷力量練習、複合運動及身心運動，並建議最好早上時間運動，以調節自然代謝節律，包括血糖和脂肪代謝，從而間接降低失智症風險。

緩慢走路與失智症風險增加有關

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述研究指出，緩慢的走路速度與所有失智類型的風險增加有關。除了有氧運動之外，還有其他幾種類型的運動被認為對認知功能有益，特別是在預防或延緩老年失智方面：

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1. 抗阻運動（Resistance Exercise）：研究顯示，抗阻運動是延緩認知障礙患者認知功能下降的最有效的運動療法，這類運動有益於保持一定的肌肉量，建議每週進行2-3次的阻力力量訓練。

2. 小負荷力量練習：例如老年人可嘗試肌肉的等長收縮、啞鈴練習、靜力半蹲等。此外，俯臥撐、健身車上肢鍛鍊、健步車以及太極拳和踢毽子等運動也能有助於失智症預防。

醫師建議，老年人可嘗試肌肉的等長收縮、啞鈴練習、靜力半蹲等運動，防失智；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 複合運動（Compound Exercise）：結合多種運動形式，可能包含「有氧和抗阻運動」等元素，以達到更全面的效果。研究發現，複合運動是延緩輕度認知障礙患者整體認知及執行功能的最佳運動形式 。

4. 身心運動（Mind-Body Exercise）：這類運動被認為對輕度認知障礙或失智患者的認知功能有積極影響。舉例來說，太極拳便是身心運動，且同時也被列為小負荷力量練習的一種，能有效增強老年人的肌力及穩定步態。

研究顯示，早晨進行中高強度運動，可能是預防失智症的最佳時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

上午運動 重置生物鐘護健康

何時運動防失智較佳？黃軒引述1篇發表於2025年2月的研究顯示，上午（6-12時）進行中高強度運動，可能是預防失智症的最佳時間。研究發現，與不運動相比，在上午組進行中高強度運動，與全因失智症和阿茲海默症的風險分別降低40%和56%有關。然而，對於下午組（12:00-17:59）、晚上組（18:00-23:59）或混合組的失智風險，與不運動組之間沒有顯著差異。

研究人員認為，上午運動可能透過調節晝夜節律、幫助「重置」生物鐘、改善睡眠品質和代謝節律等方式，有助於預防失智症。

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