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別讓壞膽固醇來亂 藥物控制高血脂有效

2025/05/18 05:30
別讓壞膽固醇來亂 藥物控制高血脂有效

▲台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引

文／王子源

別讓壞膽固醇來亂 藥物控制高血脂有效

▲醫師提醒，壞膽固醇會逐漸堆積在血管內皮壁造成動脈硬化，一旦斑塊破裂就會有致命風險。（照片提供／王子源）

白宮日前公佈美國總統川普健檢報告，由於他患有高血脂症，長期服用2種降血脂藥物，積極控制高血脂，因此報告顯示，他的「壞膽固醇」為51mg/dL，遠低於正常值130以下，可說非常標準，因為過高的壞膽固醇是血管健康的大敵，更是一種隱形殺手，急性發病如心肌梗塞或腦中風都是要人命的。

別讓壞膽固醇來亂 藥物控制高血脂有效

▲抽血檢查可了解血脂數值；圖為情境照，圖中人人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

根據媒體報導，79歲的川普健檢報告顯示，總膽固醇（TC）140mg/dL，三酸甘油酯（TG）56 mg/dL、好膽固醇（HDL-C）77 mg/dL、壞膽固醇（LDL-C）51 mg/dL，雖然身材偏重，卻沒有糖尿病及高血壓，加上服用2種降血脂藥物，更將壞膽固醇降至51mg/dL，藉此來預防心血管疾病發生，由此可見降低膽固醇對健康的重要性。

根據國民健康署調查，約有690萬名國人有高血脂症，研究也顯示，高血脂會增加1.8倍心血管疾病的風險，併發症包括腦中風、心肌梗塞及周邊動脈狹窄等，甚至有猝死危機。

會堆積在血管內皮壁 造成動脈硬化

由於膽固醇（尤其是壞的膽固醇）就像垃圾一樣，會逐漸堆積在血管內皮壁，造成動脈硬化，一般血管堵住小於70%，病患往往沒有任何不適，以致容易輕忽，一旦血管堵住超過70 %，會出現胸悶、胸痛等症狀，而如果血管壁的膽固醇斑塊瞬間破裂，就會造成急性心肌梗塞或腦中風。

膽固醇斑塊破裂 恐心肌梗塞或腦中風

臨床上，許多高血脂病友拿著健康檢查膽固醇紅字的報告說：「我的飲食都很節制，為何膽固醇會高呢？」其實身體膽固醇的來源可分為外源性膽固醇及內源性膽固醇，外源性主要是從食物攝取佔比約20%，而內源性則是身體自行合成約80%，可見大部分膽固醇高的原因主要是身體合成過多的膽固醇，而不是正常飲食造成的。

降低膽固醇需從飲食調整、生活方式改變和藥物3方面著手，由於80%膽固醇來自身體製造的，因此病友常無法單靠前2者使膽固醇降至理想值，唯有藥物治療最為重要且有效。

降低膽固醇 需飲食、生活、藥物3方面著手

提醒民眾，大部分高血脂病友無法單靠飲食來控制高膽固醇，必須像川普一樣積極用藥物治療，至於使用那一種降血脂藥物及血脂須下降到多少數值？可到新陳代謝科門診諮詢，高血脂和高血壓、糖尿病一樣，都是慢性病，因此降血脂藥物須長期服用，不可吃吃停停，也不能因服藥後，數值正常就擅作停藥。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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