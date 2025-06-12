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尿尿「整桶都泡泡」 意外揪出高血壓惹禍

2025/06/12 05:30
尿尿「整桶都泡泡」 意外揪出高血壓惹禍

▲醫師提醒高血壓會造成腎臟損傷，出現蛋白尿的前兆。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

尿尿「整桶都泡泡」 意外揪出高血壓惹禍

▲民眾如廁後若發現經常有「泡泡尿」的症狀，務必就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

張太太日前上完廁所後，因忙著講電話忘記沖水，讓張先生意外發現竟然馬桶內「整桶都是泡泡」，因此陪同太太就醫檢查，發現蛋白尿竟是高血壓造成，所幸服藥穩定控制血壓後，蛋白尿狀況逐漸改善。

張太太就醫時表示，她很早就發現尿尿後會有起泡現象，但不以為意，直到先生發現後，硬拉她就醫，驗尿數值顯示，全蛋白尿（UPCR高達432mg/g，正常為小於150mg/g），立刻轉診至腎臟科門診，又發現血壓高達200/140mmHg，原來是長期血壓偏高，又沒有規律服藥，且因無症狀已停藥1年以上，才揪出元凶。

無感高血壓 腎臟損傷也不自知

高血壓是國人最常見的疾病之一，男性盛行率約為29.7%，女性約為23.1%，但許多人往往因為沒有症狀而不自知，有些人就算知道血壓偏高，也因沒症狀，所以不規律服藥，其實高血壓本身就是1種疾病，會造成許多器官的傷害，例如動脈硬化、冠狀動脈疾病、視網膜病變等。

此外，高血壓也會造成腎臟損傷，例如蛋白尿或者腎絲球過濾率退化，這種傷害往往是逐漸累積的，早期多數患者可能無明顯不適，直到器官功能明顯受損後才出現症狀，但卻可能難以挽回。

服藥控制血壓 蛋白尿逐漸改善

泡泡尿是蛋白尿的表現之一，造成蛋白尿的成因有很多，包含腎小球蛋白尿、腎小管蛋白尿、溢出性蛋白尿以及功能性蛋白尿等，一旦加上持續的高血壓更會增加腎小球內的壓力，導致微血管硬化與腎絲球基底膜（GBM，Glomerular Basement Membrane）的破壞，從而損傷腎小球的過濾屏障，這使得平常不會通過過濾系統的大量白蛋白等蛋白質開始漏出，就會出現蛋白尿。

張太太在接受降壓藥治療後，收縮壓降至120mmHg時，蛋白尿也總算降到123mg/g。

高血壓是十分常見的疾病，但許多人往往會輕忽，如果健康檢查出血壓偏高或是診斷為高血壓的人，應規律量血壓，如果血壓持續偏高，務必使用降血壓藥物控制，萬一出現蛋白尿的患者，也盡量將血壓維持在130/80mmHg較不易造成腎臟的負擔。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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