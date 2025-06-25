三班護病比首波獎勵金5.47億入帳 有人拿4千萬、有醫院領0元

護理及健康照護司今（25日）表示，三班護病比首波「達標獎勵金」已於6月19日撥付，全台有363家醫院達標獲獎，總金額約5.47億元。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為改善護理人力負荷，衛福部自去年3月起推動「急性一般病房三班護病比」制度，鼓勵醫院補足護理人力。衛福部護理及健康照護司今（25日）表示，首波「達標獎勵金」已於6月19日撥付，全台有363家醫院達標獲獎，總金額約5.47億元。

照護司副司長陳青梅說明，「三班護病比達標獎勵」第一階段自2024年3月至2025年6月止，只要三班（白班、小夜、大夜）中有兩班達標，衛福部即依各院申報的住院護理費，額外給予3%加成獎勵，若三班全數達標，加成提高至7%。今年編列10億元作為獎勵，接下來將每季核算一次。第二階段自今年7月起，獎勵標準將更嚴格，須三班全面達標，才能獲得獎勵，藉此推動醫院全面落實護病比制度。

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從獎勵金分布來看，林口長庚以4,053萬元居冠，其次為高雄長庚2,855萬元、台北榮總2,368萬元、三軍總醫院2,227萬元、彰化基督教醫院1,869萬元，前五名皆為大型醫學中心。然而也有醫療院所獎勵金掛蛋，反映部分區域醫院尤其在夜班人力補足上仍面臨挑戰。

未達標、獎勵金為0的醫院共有27家，包括雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附設醫院、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡、中國醫台北、萬華醫院、靜和醫院、新太平澄清、澄清國際眼、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛。

陳青梅表示，護病比計算依醫院層級（醫學中心、區域醫院、地區醫院）有所不同。全台約390家急性一般病房醫院中，地區醫院接近300家、區域約80家、醫學中心約20家。雖然地區醫院數量最多，但人力補足壓力最大的其實是區域醫院。主要挑戰在於夜班人力，尤其小夜需達到1比11、大夜1比13，負擔沉重，許多區域醫院僅能達成一班達標。

陳青梅強調，這筆獎勵金屬於「專款專用」，必須用於護理人員，例如針對不同班別設計留任方案。醫院需在院內公開分配方式，並向護理人員清楚說明；衛福部也透過「護助e起來」平台公開各院達標情況，並不定期查核。

陳青梅補充，這次公布的獎勵資料是依去（2024）年3月至今年3月的平均數據，反映的是過去的整體狀態。實際上，從3月到5月，全國整體達標率已從五成提升至近六成，護理人力持續增加，與去年同期相比，已新增超過1500人。

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