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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腸癌男認真喝水 改變大！醫談正確飲水4優點

2025/06/25 11:30

醫師說明，適當飲水有多種好處，特別是化療期間，幫助極大。（圖取自freepik）

醫師說明，適當飲水有多種好處，特別是化療期間，幫助極大。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道正確喝水的重要性，對於癌症術後的人們更為重要。一名大腸癌術後正在接受輔助性化療的病患，回診時談到自己依照醫師建議，適量喝水，腸胃道明顯順暢許多，過去靠藥物才能排便的問題也變少了。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，適量喝水可改善化療造成的便秘與口乾，協助肝腎代謝藥物殘留。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」以及YouTube頻道分享，這是一位大腸癌術後、正在接受輔助性化療的病人，某次回診時主動跟我分享：「廖醫師，我最近體力好很多耶，化療後也不會那麼脹氣和便祕了。」

他說自己並沒有改吃什麼神奇的保健食品，也沒有去做什麼特別療法，唯一做的改變就是：「聽了你的建議，每天開始正確地喝水。」因為以前的他，常常「渴了才喝」、一口氣灌下超冰的手搖飲，有時甚至一天只喝兩、三杯水。結果化療期間不只便秘嚴重、嘴破脫皮，整個人也常覺得累。

廖繼鼎說明，當他開始規律地補充常溫水（尤其早上起床、飯前、便前），不只腸胃道明顯順暢許多，連原本常常靠藥物才能排便的問題，也減少了。廖繼鼎說明，因為「水」，是人體最基本卻也最容易被忽略的代謝幫手。適量喝水可以：

● 改善化療造成的便秘與口乾

● 協助肝腎代謝藥物殘留

● 減少尿路感染、避免電解質失衡

● 穩定血壓與免疫反應

廖繼鼎表示，我們的身體，其實常常「口渴感遲鈍」，等你想喝水時，其實早就缺水了。最後他強調：「抗癌有時不是靠多難的藥，而是從生活中最簡單、最被忽略的習慣做起」。

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