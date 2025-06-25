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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市增1成人確診百日咳 家有嬰幼兒請按時接種疫苗

2025/06/25 11:40

台南市4日新增1名百日咳確定病例，南市衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗。（記者蔡文居攝）

台南市4日新增1名百日咳確定病例，南市衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今（25）天公布新增1例百日咳確診個案，南市衛生局表示，已進行相關接觸者匡列，同住接觸者4人已安排進行預防性投藥，今（2025）年迄今南市共計確診2例百日咳個案，家中有嬰幼兒者請按時接種疫苗。

南市衛生局表示，個案為一名50多歲女性，有慢性病史，自6月初起出現咳嗽症狀，且夜間因劇烈咳嗽影響睡眠，期間曾至診所就醫，但症狀持續未緩解，後轉至醫院接受採檢、治療並通報，於6月24日確診百日咳，目前經藥物治療後已改善。

衛生局表示，百日咳是由百日咳桿菌感染上呼吸道所致，主要透過飛沫傳播。傳染源多數為成人或年長兒童，常無明顯症狀卻可能將病菌傳給尚未完成疫苗接種的嬰幼兒。嬰兒一旦感染，較易發生嚴重併發症，如肺炎、呼吸中止、缺氧、癲癇等，甚至可能致命。由於百日咳初期症狀與感冒類似，常被忽略，若出現咳嗽惡化、咳到臉紅或發紫、咳後嘔吐、甚至呼吸喘鳴等情形，應儘速就醫。

衛生局說，按時接種疫苗是預防百日咳最有效的方法。現行疫苗接種時程為嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，以及5歲至入小學前各接種一劑含百日咳成分疫苗，請家長務必依時帶孩童接種，以建立完整保護力。同時也建議孕婦於懷孕28至36週間，自費接種一劑含百日咳成分疫苗，該疫苗可透過胎盤傳遞抗體，保護新生兒在出生初期尚未能接種疫苗的空窗期，有效降低感染風險。

南市今年已確診2例百日咳個案，衛生局呼籲家中有嬰幼兒者請按時接種疫苗。（南市衛生局提供）

南市今年已確診2例百日咳個案，衛生局呼籲家中有嬰幼兒者請按時接種疫苗。（南市衛生局提供）

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