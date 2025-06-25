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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

39歲女吃點東西就腹脹如孕婦 竟是晚期大腸癌

2025/06/25 15:30

錢政弘醫師提醒，大腸癌年輕化，建議飲食要多攝取蔬果、少油少鹽，並且可喝優酪乳補充好菌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

錢政弘醫師提醒，大腸癌年輕化，建議飲食要多攝取蔬果、少油少鹽，並且可喝優酪乳補充好菌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕一名39歲女性吃一點東西就覺得腹脹，半年內肚子大得像孕婦、大便變得稀軟；進一步檢查，發現竟是晚期大腸癌。醫師提醒，大腸癌年輕化，建議飲食要多攝取蔬果、少油少鹽，並且可喝優酪乳補充好菌，調節腸道菌群平衡。

長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，大腸癌過去多發生於50歲以上的中高齡者，如今卻明顯年輕化，部分患者甚至僅30多歲。他提醒，年輕患者常因症狀不明顯，如腹痛、腹瀉、便秘、食慾不振等而輕忽，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。

錢政弘指出，除了不良的生活作息、快速的生活步調導致用餐時間縮短外，現代西式飲食與外食習慣盛行，攝取高脂肪、紅肉與加工食品過多，破壞腸道菌群平衡，導致壞菌釋放有害代謝物，引發腸道慢性發炎、黏膜損傷，進而增加瘜肉生成並誘發大腸癌。

錢政弘分享，除了記得定期進行篩檢外，也要養成攝取充足的蔬果、少油少鹽的健康飲食習慣，同時可補充好菌。近年來國外研究陸續指出，飲用優酪乳與降低大腸癌發生率有正相關，主要是優酪乳發酵的主要菌株，能夠達到改善消化、抑制壞菌增加、調節菌叢平衡的效果，甚至可降低出現腺瘤性瘜肉。

此外，錢政弘提到，美國癌症協會建議，45歲以上青壯年族群，更應提高警覺、及早篩檢，每年接受糞便潛血的檢查，以降低罹癌風險。

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