健康網》夏季小心「黴」運來！ 醫教3招遠離有害過敏原

醫師表示，黴菌可能引發過敏等不適，甚至影響心理健康。居家應保持通風、檢查藏黴處、清除黑黴並進行消毒，才能遠離健康傷害；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季濕熱，小黑黴在家中牆角、衣物上悄悄蔓延，看似無害，實則危機四伏。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，黴菌除了可能引發過敏、感染等身體不適，甚至還會影響心理健康。建議居家應保持通風、檢查藏黴處、清除黑黴並進行消毒，做好防黴3招，才能遠離健康殺手的傷害。

黴菌易引發過敏、感染

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，近年來，越來越多科學研究證實，黴菌絕對是室內環境健康的頭號公敵。此外，一項發表在《American Journal of Public Health》的研究發現，居住在潮濕發霉環境中的人，罹患憂鬱症的風險平均比住在乾燥無黴菌住宅中的人高出34%-44%。黴菌主要透過以下3大機制，對人體健康造成傷害：

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●異常的免疫反應：黴菌會釋放出孢子和酶，這些微小物質一旦被吸入，可能引發人體的過敏反應，導致打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、皮膚搔癢、起疹子等惱人症狀。

●直接感染：對於免疫力較弱的族群，例如：老年人或慢性病患，某些特定黴菌甚至可能引起嚴重的肺部感染，進而危及生命。

●黴菌副產物毒性刺激：黴菌在生長過程中會釋放揮發性有機化合物（MVOCs），這些物質雖然量很小，但長期暴露也可能刺激呼吸道，引起不適。

醫師說，黴菌會釋放孢子和酶，一旦吸入可能引發人體過敏反應，導致打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、皮膚搔癢、起疹子等惱人症狀；情境照。（圖取自freepik）

保持通風+除濕助降濕度

黃軒說，黴菌無聲無息擴散，卻能大大影響健康，從鼻過敏、肺部感染到情緒低落，都是它在背後搗亂。想要清除小黑黴，不妨試試以下簡易3招，有助甩掉「黴」運、守護健康：

●保持通風+開啟除濕設備輔助：空氣流通有助於調節室內濕度，避免環境過於潮濕。同時，黴菌在生長過程中會釋放孢子、碎片和揮發性有機化合物，通風能有效稀釋這些有害物質。另外，應開啟除濕設備加以輔助，降低室內濕度。

●檢查藏黴處：定期巡查家具後方、縫隙周圍、空調與排風系統內部、牆面、壁紙、木製櫥櫃或床板、長期不用的衣物書籍、漏水區域等，容易發霉或累積濕氣的角落和物品。

●清除+消毒：物品能丟就丟，對於不能丟棄的物品，務必徹底清潔、消毒，並保持乾燥。此外，別忘了定期清理容易產生水氣的電器，例如：空調濾網和洗衣機內槽。

黃軒提醒，別讓黴菌暗中侵門踏戶，更別讓健康在夏季濕氣中悄悄流失。牢記守住通風、檢查、清潔3要點，就能讓住家遠離黴菌危機。

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