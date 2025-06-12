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回饋鄉里愛心不間斷 熱心民眾捐助輪椅給醫院
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市民賴篁川夫妻多年來在童綜合醫院就醫，感受到年老體弱者就醫行動上的不便，曾在2023年與家人共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院，今日再次捐贈了50台輪椅給童醫院，希望不斷提升行動不便及老弱婦孺患者到院就醫的便利性。
賴篁川表示，與家人都是童綜合醫院患者，感念長期以來受到醫護團隊優質的照護，也發現輪椅在大量患者使用下耗損率很大，2年前與妻子童寶珠一起捐贈輪椅。
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童寶珠說，出生於台中市沙鹿，從小到大都在童綜合醫院就醫，既使後來結婚搬到市區居住，因信賴與肯定童醫院的醫療技術，病痛時還是回到童醫院就醫。這次經由與丈夫攜手，再次捐贈了50台輪椅，希望能盡棉薄之力，幫助更多有需要的患者與民眾。
童綜合醫院婦副院長吳肇鑫、護理部主任胡靜文代表醫院受贈，向賴篁川表達感謝之意。吳肇鑫指出，「台灣最美的風景是人」，童醫院就醫與住院患者需求量大，因為社會民眾與企業的愛心不斷，才能讓更多病患受惠並便捷就醫。感謝賴篁川再次捐贈輪椅，因為公益愛心也注入了更多溫暖的希望，強化海線醫療資源。
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