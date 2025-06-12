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中老年手指變形 醫：小心退化性關節炎

2025/06/12 05:30
中老年手指變形 醫：小心退化性關節炎

▲病患遠端靠近指甲（遠端指間關節）、手指中間（近端指間關節）、大拇指腫痛。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

中老年手指變形 醫：小心退化性關節炎

▲X光可見手指遠端關節狹窄與骨刺增生。（北榮新竹分院提供）

67歲陳女士退休後幫忙帶孫子，家事繁雜忙碌，近幾年她的第2到第5隻手指疼痛、腫脹、關節肥大，尤其抓提重物會異常疼痛，抓握力下降，因擔心是類風濕性關節炎而就醫；診療時，X光可見關節狹窄與骨刺增生，確診罹患手部退化性關節炎。

中老年手指變形 醫：小心退化性關節炎

▲曾能祥醫師表示，手指疼痛最常發生在天氣濕冷、關節活動時，病況嚴重時可能會有關節局部發炎出現紅熱腫，變形後會出現關節活動困難。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院過敏免疫風濕科醫師曾能祥表示，全身上下的關節都有罹患退化性關節炎的機會。除了膝關節、髖關節退化外，手部的退化性關節炎也很常見，尤其以手指的遠端指間關節和大拇指的掌指關節、掌腕關節最常發生。

曾能祥指出，手部退化性關節炎的常見因子有遺傳、女性、年長者、更年期後、肥胖、工作反覆勞動手指關節等。手指疼痛最常發生在天氣濕冷、關節活動時，病況嚴重可能會有關節局部發炎、紅、熱、腫，變形後關節活動困難。其中有一部分患者特別嚴重，稱為侵蝕性手部退化性關節炎。

手部應適當休息 可熱敷改善關節緊繃

曾能祥表示，退化性關節炎沒有辦法根治，要讓手部有適當的休息，適時熱敷、按摩等，一旦感覺關節疼痛，就應該立即休息。但有患者會因此不願意或害怕活動雙手，反而關節僵硬感更加嚴重，甚至造成手部肌肉退化或萎縮。

他建議平時可以做手指關節活動度及肌力訓練，在不痛的範圍內反覆慢速彎曲伸直，或者手握球訓練握力。此外，使用熱敷或蠟療，可改善手部關節疼痛與緊繃感，特別能夠緩解早上起床後的僵硬感。

藥物方面以外用消炎止痛藥膏治療為主，如果仍無法減緩的疼痛，才考慮口服止痛消炎藥物，或局部類固醇注射治療。如果關節變形或活動受限，使用合適的輔具可幫助患者增進生活機能，例如使用輔具改善手部抓握的方式與力道，讓手拿得更穩，更有力量。

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