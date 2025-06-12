南庄免費B、C肝炎、六大癌症篩檢 6月14日全天服務

苗栗縣衛生局與肝病防治學術基金會、南庄鄉公所、南庄鄉衛生所及為恭紀念醫院合作，訂於6月14日上午7點30分至10點30分南庄鄉市場二樓，提供30歲以上免費B、C肝炎篩檢。。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部統計2023年十大癌症死因，肝癌高居第2名，其中B、C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。苗栗縣衛生局與肝病防治學術基金會、南庄鄉公所、南庄鄉衛生所及為恭紀念醫院合作，訂於6月14日上午7點30分至10點30分南庄鄉市場二樓，提供30歲以上免費B、C肝炎篩檢。

衛生局局長楊文志表示，南庄鄉45至79歲民眾（40-79歲原住民）目前約6成5已接受過終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務，為保護自身健康，鼓勵未曾篩檢過的鄉親，可善用這次篩檢活動。若有驗出異常，不必恐慌，衛生局所將協助轉介至醫療院所進行後續的評估及治療，如有相關問題可洽詢衛生局保健科或南庄鄉衛生所。

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衛生局表示，此次除了免費B、C肝炎篩檢，也特別感謝肝病防治學術基金會提供腹部超音波及一般生化血液檢查，增加肝癌、胰臟癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌、攝護腺癌等6項癌症抽血檢查，讓鄉親達到一次檢查多重保護的服務，呼籲鄉親踴躍參與篩檢，守護自己的健康。

苗栗縣衛生局與肝病防治學術基金會、南庄鄉公所、南庄鄉衛生所及為恭紀念醫院合作，訂於6月14日上午7點30分至10點30分南庄鄉市場二樓，提供30歲以上免費B、C肝炎篩檢。（苗縣衛生局提供）

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