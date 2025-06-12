健康網》「腹瀉」也可能是新冠！醫提醒生病可先做快篩

近日醫師指出，有位小朋友腹瀉，快篩後竟是新冠。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期大眾熱烈討論新冠病毒疫情再起，不少人發現，感染新冠後的症狀已不再只是咳嗽、或是被稱為「刀片嗓」的喉嚨痛，而有更多意料之外的症狀。例如「腹瀉」。有小兒科醫師說明，近日遇上一位頻繁腹瀉的患者，光一天就拉了4次，家用快篩後發現新冠是陽性。

衛福部疾管署說明，新冠疫情在上週達到高峰，本次疫情總就診量從171萬人次下修到42萬人次。疾管署研判增幅趨緩。疾管署認為應是民眾配合戴口罩、打疫苗等，疫情快速收斂，近期可望持平或開始下降。

小兒科醫師陳信宏在臉書粉專「陳信宏小兒科診所」說明，「拉肚子」也是新冠病毒的症狀之一。他收治一名患者，主訴：鼻腔痛痛的，喉嚨沙啞，卡卡的，有點痛痛的。今天有拉肚子，比較軟一點，次數4次，有一點咳嗽，最後有一點鼻涕。

陳信宏當下建議做新冠快篩，5分鐘後，快篩結果出來，確診新冠病毒。陳信宏建議，如果最近生病不舒服，建議在家裡面自行做新冠快篩，如果不敢在家做新冠快篩，可以到診所來，由診所協助做新冠快篩，最近很多的生病都是新冠病毒感染。

衛福部疾管署副署長羅一鈞推測，流行期預估至7月27日至8月2日，之後脫離流行期；他也說，5月25日到8月2日新冠總就診人次估計約42萬人次。衛福部長邱泰源受訪時表示，流行期縮短是好現象，預估與民眾配合戴口罩等原因有關。

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