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健康網》咳不停？ 醫曝自救5穴位 感冒酷酷嗽按「它」特有效

2025/06/10 19:57

中醫師表示，新冠、流感帶來的各種咳嗽症狀難痊癒，日常保健除可壓按曲池等穴位，合谷穴對於緩解感冒型咳嗽尤其有效，有助不再酷酷嗽；情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，新冠、流感帶來的各種咳嗽症狀難痊癒，日常保健除可壓按曲池等穴位，合谷穴對於緩解感冒型咳嗽尤其有效，有助不再酷酷嗽；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近氣候變化大，生病咳嗽的人也增多。雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉表示，氣溫忽涼忽熱，過敏、新冠、流感樣樣來，各種咳嗽症狀也令人困擾。日常保健除可壓按曲池尺澤列缺膻中等穴位，有助改善乾咳、氣不順、氣喘咳、胸悶咳等狀況；尤其合谷穴對於緩解感冒型咳嗽特別有效。建議掌握壓按5穴位小秘訣，擺脫酷酷嗽。

何柏蓉於臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文表示，很多人都說，感冒雖然好了，但就是一直咳。尤其是早上起床、晚上躺下後，經常咳得更厲害。對此，中醫推薦5個緩解咳嗽的穴位，日常居家只要簡單操作按一按，有助讓人一口氣順暢起來，不再咳不停。

中醫師推薦分享5穴位，可減緩各種咳嗽不適。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

中醫師推薦分享5穴位，可減緩各種咳嗽不適。（圖取自雲鼎中醫診所臉書）

5穴位對治咳嗽症狀各不同

何柏蓉建議，可針對不同咳嗽症狀，每個穴位輕按1-2分鐘，每天壓按2-5次，並壓按到微痠微脹為佳：

合谷穴：位於大拇指與食指交會的虎口；功效為宣肺止咳、祛風解表，壓按此穴位，尤其對於感冒型咳嗽特別有效。

曲池穴：位於手肘彎曲時，橫紋外側凹陷處；功效為清熱解毒，常與合谷穴配合使用，有助改善熱咳、乾咳。

尺澤穴：位於手肘內側橫紋中，靠近大筋旁的凹陷處；可強力止咳化痰，對咽喉乾癢、氣喘型咳嗽特別有幫助。

列缺穴：位於手腕靠近拇指側，橫紋上一寸半的地方，可祛風宣肺、止咳平喘、抗炎又解頭痛，對於緩解外感咳嗽、氣不順很有效。

膻中穴：位於兩乳中間、胸口正中位置；有助寬胸理氣、止咳化痰，尤其適合因情緒緊張、氣鬱引起的胸悶咳。

何柏蓉提醒，穴道按摩為衛教日常保健使用，如咳嗽嚴重或是長時間咳嗽未癒，建議儘快就醫，千萬不要拖。另，就診中醫也可對應咳嗽狀況及體質，開立相對應的方劑，讓您遠離各種咳嗽症狀的不適。

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