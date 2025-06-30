咖啡能長壽？英研究揭密：它能打開你體內長壽開關

研究指出，咖啡因可透過活化AMPK酵素，有助延緩細胞老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕咖啡因的益處，或許遠不止提神醒腦。根據科學新聞網站《SciTechDaily》6月26日報導，英國倫敦瑪麗女王大學的科學家首次揭開了咖啡因延緩細胞老化的分子機制。研究發現，咖啡因能間接「喚醒」一個存在超過5億年的古老細胞能量感測器，啟動一系列幫助細胞修復損傷、對抗壓力的長壽路徑。

這項研究以單細胞生物「分裂酵母」為模型，進行深入細胞層級的觀察。由於此酵母的細胞運作方式與人類細胞極為相似，因此又被稱為「迷你人類」，是研究老化與代謝的常用模型。

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研究團隊指出，細胞中一個名為「TOR」（雷帕黴素標靶）的生長調節器如同總開關，決定細胞在能量充足時是否啟動增生。幾年前，他們發現咖啡因能影響這項開關，進而延長細胞壽命。

但新研究揭示，咖啡因並非直接干擾TOR，而是透過另一條路徑：活化一種名為「AMPK」（AMP活化蛋白激酶）的古老酵素，間接調控細胞老化機制。

研究主持人拉利斯（Charalampos Rallis）博士形容，AMPK就像是細胞的「油量表」，能偵測能量是否充足。他說：「當細胞能量不足時，AMPK會自動啟動，協助細胞應對壓力。現在我們發現，咖啡因也能幫助撥動這個開關。」

這項發現意義重大，因為AMPK同時也是知名糖尿病藥物「二甲雙胍」（metformin）的作用靶點。該藥物近年因其延緩老化的潛力而受到關注，被視為可能的抗老藥物之一。如今，咖啡因也被證實走上類似的分子路徑，為其健康益處提供了具說服力的細胞層級證據。

研究團隊進一步指出，咖啡因透過活化AMPK，不僅調整細胞生長模式，也促進DNA修復與壓力反應能力，這些因素皆與老化及疾病的發生密切相關。

主要研究人員強調，這項發現有助於理解咖啡因的健康效益，未來可望透過飲食、生活習慣或新藥物，更直接地觸發這類抗老作用。

這項研究刊登於6月24日的《微生物細胞》（Microbial Cell）期刊，研究由倫敦瑪麗女王大學細胞老化與衰老實驗室進行。

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