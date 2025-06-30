王浩一猝逝》「心神」求救警訊勿輕忽！ 醫：3族群多留意

以文學實境節目「浩克慢遊」兩度獲金鐘獎的作家王浩一，日前因心臟狀況休養中，原本已慢慢恢復，但仍不幸於昨（29）日過世，外界震驚，更令親友不捨。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以「浩克慢遊」節目兩度獲金鐘獎的作家王浩一，因心臟狀況不幸於昨（29）日猝逝。從中醫角度來看，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，夏季於五行中屬「火」，對應臟腑為「心」，陽氣外發易出現心悸、失眠、煩躁等擾亂心神、氣血紊亂狀況，尤其情緒敏感壓力大者、甲狀腺功能異常或自律神經失調者、體質陰虛火旺者，應多留心不適警訊。

周宗翰於臉書粉專「口鳥鳴大夫x周宗翰醫師」發文分享，近期就診患者詢問，晚上難眠、白天沒精神，是否因高溫熱壞了？以中醫理論來說，夏天易出現失眠、煩躁等狀況，是因為此季節在五行中屬火，對應養生臟腑即為「心」；性上炎，外熱也會加劇體內的火氣；加上神不寧、氣血紊亂，就會出現情緒波動、失眠多夢、心悸倦怠等狀況。

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調養3招通心血、穩定內分泌

夏日想要養心，應該如何做？周宗翰除提醒情緒敏感壓力大、甲狀腺或自律神經有問題、體質陰虛火旺、氣虛血虛等3族群應留意心神不適狀況外，並建議日常可採行以下3種方式調養：

●適度運動調氣化火、通暢心血

夏季陽氣外發，氣血運行旺盛，若氣機不順，反易「火鬱化熱」。常見症狀包括：心煩、口破、胸悶、失眠、冒痘痘。

建議於清晨或傍晚進行溫和活動，如快走、拉筋、太極，讓氣血自然流動，化解內火；切記運動不宜過量，避免大汗傷心陰，導致心悸、頭暈、疲乏等虛症發生。

中醫師說，夏日調養心神，建議於清晨或傍晚進行溫和活動，如快走、拉筋等，切記運動不宜過量，避免大汗傷心陰導致心悸、頭暈；情境照。（圖取自freepik）

●靜養心神，穩定內分泌系統

情緒一波動，最先受影響的就是「心神」。心神不安會導致神經系統紊亂、內分泌失衡。

建議每天靜坐10分鐘，練習深呼吸或閉目養神；搭配穴位按壓手腕小指側橫紋凹陷處的神門穴，每天按壓10-15秒、重複10次，有助安神調心氣。

●順應節氣作息，養心陽、補心氣

夏季白天長、夜晚短，是心經當令的節氣；處於冷氣房也會使氣血滯寒、心陽受損。

建議調整作息夜臥早起、11點至13點時段小憩15分鐘，有助補足心陽，穩定自律神經、改善血壓與心率；且應避免長時間待在冷氣房，室內外溫差控制在5-7°C 以內。

周宗翰提醒，若經常出現疲倦、精神渙散；月經不穩、情緒起伏大；甲狀腺功能異常、體重波動等困擾，可能就是「心神失調」的警訊，千萬勿輕忽。

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