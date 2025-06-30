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健康 > 名人健康事

王浩一猝逝》「心神」求救警訊勿輕忽！ 醫：3族群多留意

2025/06/30 14:50

以文學實境節目「浩克慢遊」兩度獲金鐘獎的作家王浩一，日前因心臟狀況休養中，原本已慢慢恢復，但仍不幸於昨（29）日過世，外界震驚，更令親友不捨。（資料照）

以文學實境節目「浩克慢遊」兩度獲金鐘獎的作家王浩一，日前因心臟狀況休養中，原本已慢慢恢復，但仍不幸於昨（29）日過世，外界震驚，更令親友不捨。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以「浩克慢遊」節目兩度獲金鐘獎的作家王浩一，因心臟狀況不幸於昨（29）日猝逝。從中醫角度來看，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，夏季於五行中屬「火」，對應臟腑為「心」，陽氣外發易出現心悸、失眠、煩躁等擾亂心神、氣血紊亂狀況，尤其情緒敏感壓力大者甲狀腺功能異常或自律神經失調者體質陰虛火旺者，應多留心不適警訊。

周宗翰於臉書粉專「口鳥鳴大夫x周宗翰醫師」發文分享，近期就診患者詢問，晚上難眠、白天沒精神，是否因高溫熱壞了？以中醫理論來說，夏天易出現失眠、煩躁等狀況，是因為此季節在五行中屬火，對應養生臟腑即為「心」；性上炎，外熱也會加劇體內的火氣；加上神不寧、氣血紊亂，就會出現情緒波動、失眠多夢、心悸倦怠等狀況。

調養3招通心血、穩定內分泌

夏日想要養心，應該如何做？周宗翰除提醒情緒敏感壓力大、甲狀腺或自律神經有問題、體質陰虛火旺、氣虛血虛等3族群應留意心神不適狀況外，並建議日常可採行以下3種方式調養：

適度運動調氣化火、通暢心血

夏季陽氣外發，氣血運行旺盛，若氣機不順，反易「火鬱化熱」。常見症狀包括：心煩、口破、胸悶、失眠、冒痘痘。

建議於清晨或傍晚進行溫和活動，如快走、拉筋、太極，讓氣血自然流動，化解內火；切記運動不宜過量，避免大汗傷心陰，導致心悸、頭暈、疲乏等虛症發生。

中醫師說，夏日調養心神，建議於清晨或傍晚進行溫和活動，如快走、拉筋等，切記運動不宜過量，避免大汗傷心陰導致心悸、頭暈；情境照。（圖取自freepik）

中醫師說，夏日調養心神，建議於清晨或傍晚進行溫和活動，如快走、拉筋等，切記運動不宜過量，避免大汗傷心陰導致心悸、頭暈；情境照。（圖取自freepik）

靜養心神，穩定內分泌系統

情緒一波動，最先受影響的就是「心神」。心神不安會導致神經系統紊亂、內分泌失衡。

建議每天靜坐10分鐘，練習深呼吸或閉目養神；搭配穴位按壓手腕小指側橫紋凹陷處的神門穴，每天按壓10-15秒、重複10次，有助安神調心氣。

順應節氣作息，養心陽、補心氣

夏季白天長、夜晚短，是心經當令的節氣；處於冷氣房也會使氣血滯寒、心陽受損。

建議調整作息夜臥早起、11點至13點時段小憩15分鐘，有助補足心陽，穩定自律神經、改善血壓與心率；且應避免長時間待在冷氣房，室內外溫差控制在5-7°C 以內。

周宗翰提醒，若經常出現疲倦、精神渙散；月經不穩、情緒起伏大；甲狀腺功能異常、體重波動等困擾，可能就是「心神失調」的警訊，千萬勿輕忽。

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