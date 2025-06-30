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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

王浩一猝逝》國健署籲提防三高、肥胖危險因子 4招顧健康

2025/06/30 11:46

國健署表示，造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動等，可藉由控脂4招找回健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動等，可藉由控脂4招找回健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金鐘主持人兼作家王浩一長期參與行腳節目，帶領觀眾從人文角度深入了解台灣，近期因心臟有些狀況，在台東休養，駕車外出途中身體不適猝逝，讓親友不捨。根據衛福部國健署資料指出，國人死於與心血管相關疾病的死亡率遠超過肺癌與肝癌，而造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動等，可藉由控脂4招找回健康。

國民健康署2018年運用臺灣地區三高追蹤資料分析結果發現，有高血壓、高血糖與高血脂者，後續罹患心血管疾病的風險分別為1.8、1.5及1.4倍。

注意心肌梗塞癥兆 爭取黃金時間

國健署指出，民眾若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，尤其是有三高或心血管病史的民眾更要注意，務必要撥打119及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間搶救生命。

預防「三高」 避免傷「心」

三高（高血壓、高血糖、高血脂）中，高血壓會損害動脈，導致動脈阻塞，並阻止血液流向心肌而引發心臟病；糖尿病則會增加心血管疾病的風險。

而台灣心肌梗塞學會常務理事黃群耀醫師表示，低密度脂蛋白會將膽固醇從肝臟帶到血液中，相反的，高密度脂蛋白則會將血液中的膽固醇帶回肝臟代謝，因此高密度脂蛋白膽固醇HDL-C（俗稱好膽固醇）是血管中的清道夫。當血脂中的低密度脂蛋白膽固醇LDL-C（俗稱壞膽固醇）過多積聚在血管壁，就會使得血管日漸狹窄，阻礙血液流通，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂還可能產生血栓，導致急性心肌梗塞、腦中風等急性症狀。為避免暴露於急重症的風險下，民眾在發生高血脂時，更要積極控制。

控脂4招 找回健康

根據國民健康署2018-2022年國民營養健康調查資料顯示， 20歲以上國人高血脂盛行率高達4成，其中有高血脂的民眾自述曾經醫師診斷者卻僅有2成，由於高血脂初期的症狀不明顯且無法自行測量，民眾較難以發現與控制。

國健署提醒，可以透過健康檢查來了解血脂數值，掌握自身健康狀況（血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg="" dl="" 130="">50 mg/dl；女性>40 mg/dl），並提供控脂4招：

1.定期健康檢查：除了各式公費健檢，國健署提供40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾可定期健檢及早發現異常、早期治療。

2.慢性疾病風險評估：國健署發展「慢性疾病風險評估平台」，民眾可自行輸入血脂等健檢報告數據，計算並掌握自身罹患冠心病、心血管不良事件的風險，及早改善健康數值、降低風險，預防心血管疾病的發生。

3.良好的生活習慣：規律有氧運動可以降低三酸甘油脂、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，養成飲食均衡好習慣。

4.戒菸改善血脂異常：菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除菸品、改善血脂異常。

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