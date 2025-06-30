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健康 > 名人健康事

王浩一猝逝》不只三高、長者易得 研究：處1環境風險更高

2025/06/30 14:10

金鐘主持人兼作家王浩一於昨（29）日猝逝，震驚外界。（資料照）

金鐘主持人兼作家王浩一於昨（29）日猝逝，震驚外界。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金鐘主持人兼作家王浩一於昨（29）日辭世，享壽68歲。據傳死可能為心肌梗塞，震驚外界。有關心肌梗塞的發生原因，奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃聖中引述國外1項研究指出，許多人想到心梗多半認為是年紀大，或是有三高的人才會發生，但「天氣微熱+臭氧濃度微高」的環境問題，也會讓人突發心梗。

黃聖中在臉書專頁「黃聖中醫師｜加恩心臟科內科」發文分享，提到心肌梗塞，多數人會想到年紀大、有三高的族群。但最新刊登在《Circulation》的耶魯研究發現，18-64歲的年輕族群，也可能在「天氣有點熱+臭氧濃度有點高」的環境裡突然發作心梗。

研究表明，當臭氧達60ppb、氣溫處於高峰的5%時，心肌梗塞風險高達33%；然而，就算臭氧只有50ppb、氣溫只是偏熱，心梗風險也會上升達15%

黃聖中表示，台灣夏日，研究中所提及的天氣條件幾乎天天都有，例如白天氣溫經常飆升至33度、臭氧濃度50-60ppb是常態、下午氣壓低、空氣不流通、濕又悶。此時，若因為想要省錢，不開冷氣只吹電扇，覺得流點汗比較健康，就相當於將心臟置於一個悶熱且高臭氧的環境（比如壓力鍋），極容易引起不適。

黃聖中說明，在這樣的環境哩，我們可以做到以下4點保護自己：

●出門前先觀察天氣、看臭氧濃度：根據環境部空氣品質監測網站，在炎熱與空氣品質不佳的日子，減少外出與劇烈運動。

●避開午後時間運動：下午1-4點通常是最熱的時段，若要出門運動，需要補充足夠的水分。

醫師表示，台灣夏天午後天氣酷熱，若要出門運動，需要補足水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，台灣夏天午後天氣酷熱，若要出門運動，需要補足水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

●長者、三高族需當心：家中有長輩或三高族群者，在悶熱天氣裡更要注意降溫。

●有不適情況立刻就醫：夏天若出現胸悶、喘、心悸、冒冷汗、無力，需立刻就醫，千萬不要拖延。

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