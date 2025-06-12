南台灣第一 高醫攜手美國ACGME打造旗艦培訓基地

高醫與美國ACGME簽署合作備忘錄，成為南台灣第1家與ACGME正式合作的醫學中心，將共同打造醫學教育的旗艦培訓基地。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為培訓醫療多元人才，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（12）日與ACGME美國畢業後醫學教育認證委員會簽署合作備忘錄，成為南台灣第1家獲選與ACGME建立正式合作關係的醫學中心，將共同打造醫學教育的旗艦培訓基地，課程設計連結在地需求，推動醫師與醫事人員的能力導向醫學教育制度，培育具備國際競爭力的全方位醫事人才。

今日在高醫大董事長陳建志見證下，由高醫院長王照元與ACGME副總裁Laura Edgar博士代表簽署合作備忘錄。ACGME是全球最具影響力的能力導向醫學教育機構之一，長期致力於建立與推廣以核心能力為導向的醫師訓練與評估制度。其發展出的相關課程與評比工具，對全球醫師訓練制度皆具指標性影響。

請繼續往下閱讀...

王照元指出，此次與ACGME合作涵蓋層面，將包含醫師師資培育與認證制度建構、教學與評量制度革新、課程與教材在地化、區域合作中心與網絡擴展、國際交流與能見度提升、教育研究與成果發表等各領域，透過系統化的師資培育機制與跨國專業教學的推動，高醫將進一步強化臨床教學的實務能量，提供「個別化、能力導向」的精準訓練，致力建構一個具備韌性、永續發展的醫學教育體系。

ACGME副總裁Laura Edgar表示，這次來台的目的是協助高醫發展更多臨床教師培育，檢視教學的材料和運作，看到高醫把教材與在地脈絡結合得非常好，不管是學習需求與老師的能力整合，將可一起提供更好的病人照護。

高醫臨床教育訓練部副主任林育志說明，過去南部醫師與醫事人員都要到北部才能進行ACGME的培訓，但高醫引進後，將在美國6天的課程整合和精進成2天的培訓課程，設計符合在地需求，首批完成培訓的就有來自奇美、義大、高雄長庚等醫院的醫師來與非醫師的醫事人員加入。

未來醫師與醫事人員，將可在高醫進行美國ACGME認證的醫事人才培訓課程。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法