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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》勃起功能障礙勿輕忽 研究：恐是心血管疾病警訊

2025/06/25 21:21

美國、歐洲泌尿科醫學會旗下的醫學期刊指出，約5-7成的生理性勃起功能障礙，其根本原因與血管有關：情境照。（圖取自freepik）

美國、歐洲泌尿科醫學會旗下的醫學期刊指出，約5-7成的生理性勃起功能障礙，其根本原因與血管有關：情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕遇到勃起硬度下降時，可能不是「太累了」、「沒睡飽」或者其他暫時性的心裡問題，義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫分享，美國、歐洲泌尿科醫學會旗下的醫學期刊指出，約5-7成的生理性勃起功能障礙，其根本原因與血管有關，因此如有這些問題，很有可能是心血管疾病的警訊。

黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」說明，陰莖勃起需要足夠的血液灌流。在性刺激後，血液會流入海綿體，讓它膨脹變硬。而高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病會導致周邊血管病變，影響陰莖血流的灌注，就會造成勃起功能障礙。由於陰莖血管直徑僅約1-2mm，比心臟的冠狀動脈更細，往往是全身血管病變的第一道警訊。

黃維倫表示，在發生勃起功能障礙的2-5年內，發生心肌梗塞、中風等嚴重心血管疾病的發生率較正常男性高。美國心臟醫學會也建議，出現性功能障礙的男性應同步接受心血管風險評估，建議檢查性功能的時機包含：勃起硬度下降、維持時間變短、晨勃頻率減少。

黃維倫提醒，勃起功能障礙不一定只是「疲勞」或「自然老化」這麼簡單，也有可能是血管發出的求救訊號，切勿輕忽身體給你的警訊，若有相關問題，記得到門診做相關諮詢。

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