健康網》口腔出事免疫破口 醫揭2警訊要小心

醫師張家銘指出，多喝水能避免長時間口乾，可以養好免疫力，更優於吃保健品；圖為情境照。（圖取自freepik）

口腔是防守身體健康的第一線，醫師指出，如果常感覺口乾，或是牙齦流血，這2件事不容輕忽，是身體發出的免疫破口警訊。守住健康的第1道防線，台北榮總遺傳優生科主任張家銘建議，藉助多喝水等5項做法，增加自身的免疫力。

你有口乾的經驗嗎？有時壓力大、講話多，或是熬夜，都可能造成口乾。提醒，口乾不是小事，是免疫的警訊，唾液不只有水和黏液，還有數10種免疫細胞、抗菌蛋白，會攔截細菌跑進血液，值得注意。

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張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，說話、吃飯、睡覺都會分泌唾液，唾液裡不只有水和黏液，還有數10種免疫細胞、抗菌蛋白，還有1個關鍵角色叫做分泌型免疫球蛋白A（Secretory IgA, SIgA），它是每天撐住免疫的第1線。「如果把身體想成城市，口腔是最容易被外敵入侵的邊境，SIgA是邊防的守衛。」專門攔截細菌、病毒、毒素，不讓它們黏在黏膜上、跑進血液。

張家銘說明，出現口乾的時候，唾液分泌變少，這些守衛部隊的數量也跟著減少。這時候，細菌更容易攻擊牙齦，甚至偷偷透過口腔跑進血液，引發慢性發炎。研究指出，乾燥症患者、癌症治療後的病人，唾液防禦力降低，罹患口腔黏膜炎、感染風險也提高。因此，帶著一瓶水、多喝水，能避免長時間口乾，這樣養免疫力，更優於吃保健品。

「牙齦流血」不是小事。很多人看牙醫時會說：「刷牙有點流血啦，應該沒事吧？」但根據研究，牙齦與牙齒間流出來的牙齦溝液其實就像是「炎症溫度計」。當這裡有發炎，牙齦溝液裡的細胞激素（像IL-1β、TNF-α）、膠原酶（MMP-8）、甚至C反應蛋白（CRP）都會飆高。這些物質在還沒感覺到劇烈症狀前，就默默呈現身體已經在發炎。

醫師張家銘提醒家家長，照顧好孩子的口腔菌叢，就是在建構他們未來的免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了從小在「免疫系統的設定」上打好基礎，張家銘提醒家長，照顧好孩子的口腔菌叢，就是在建構他們未來的免疫力。如果從小失衡，比方說蛀牙菌太多、吃太多甜食、刷牙習慣不好，會影響B細胞、T細胞的學習與分化，長大後不但容易過敏、氣喘，甚至還可能出現自體免疫疾病。

張家銘建議，從日常生活的5項做法，保護唾液，滋養免疫力：

●每天喝足水，讓唾液自由流動

●好好刷牙，讓免疫系統不用加班

●注意幼兒或兒童的蛀牙問題

●牙齦流血不是小事，發現口腔異狀，不忍、不拖、不輕忽

●相信自己的身體，要學會聆聽它發出的訊號

張家銘補充，免疫不只在血液，還藏在每天吞下去的唾液裡，不論是乳鐵蛋白（lactoferrin）、黏液素（mucins）、溶菌酶（lysozyme）、防禦素（defensins），還是組織蛋白（histatins），它們都在唾液裡，天天抵抗風險、修復傷口、平衡發炎，維護健康。

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