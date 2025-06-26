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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》酪梨護心、顧眼又抗老！ 營養師推「2種超飽吃法」

2025/06/26 06:30

營養師分享，早餐吃酪梨搭配1顆蛋，可以增加飽足感，避免嘴饞；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，早餐吃酪梨搭配1顆蛋，可以增加飽足感，避免嘴饞；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有「綠色黃金」美稱的酪梨，被認為是世界上最營養的水果。營養師李婉萍在臉書專頁發文分享，酪梨具有護心、護眼、抗老、預防慢性病等功效，可以在早餐的時候搭配1顆蛋一起享用，或是喝1杯酪梨牛奶，都可以增加飽足感，可以避免飯後嘴饞。

李婉萍指出，最近迎來酪梨產季，其營養價值高、濃郁香甜的好滋味令許多人愛不釋手。她說，1顆酪梨約300大卡，富含好脂肪，對身體大有益處，不只能保護心血管、抗發炎、預防慢性病、維持視力，還能護膚抗老化，兼具由內而外的保養。

因此，她進一步分享，酪梨適合眼睛乾澀或夜間視力差者、需要進行體重管理者、身體容易發炎或紅腫者、怕骨質疏鬆或關節炎者、孕婦或哺乳中的婦女、吃副食品的寶寶等6種人食用。

營養師指出，酪梨適合眼睛乾澀、減重、身體容易發炎、怕骨質疏鬆等人食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，酪梨適合眼睛乾澀、減重、身體容易發炎、怕骨質疏鬆等人食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

李婉萍分享近期自身食用酪梨的料理，像是早餐吃酪梨＋蛋或喝1杯500毫升的酪梨牛奶（約500大卡），飽足感十足，飯後也比較不會因為嘴饞而亂吃東西。

她建議，如果想靠酪梨吃得健康、控制食慾，不妨試試看把酪梨加進沙拉、義大利麵、吐司或飯糰裡，或是製成果醬，吃得營養又開心。

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