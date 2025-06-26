皮膚黃疸、茶色尿 檢查赫見胰臟癌瘤

▲王堯生醫師提醒胰臟囊腫不能輕忽，須追蹤有無癌化可能。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

▲電腦斷層影像顯示胰臟頭有癌瘤增生（箭頭處）。 （記者王俊忠翻攝）

1名68歲婦人2個月來反覆打嗝、脹氣至診所就醫，後續出現皮膚黃疸與烏龍茶色尿，改到成大醫院檢查。電腦斷層顯示胰臟頭有癌瘤與囊腫，造成膽管和胰管壓迫與擴張，及主動脈多處淋巴結轉移。經內視鏡逆行性膽道攝影支架置放術與內視鏡超音波切片檢查，確定診斷後，做先導化學治療，再手術切除癌瘤，持續接受輔助性化療。

成大醫院胃腸肝膽科醫師王堯生表示，隨著健康檢查普及，越來越多民眾在無症狀下，透過腹部超音波發現胰臟囊腫（一般有如水泡），多數囊腫為良性，但部分可能具有癌變潛力，需進一步釐清囊腫性質、大小、是否具高風險影像特徵，以及病人整體健康狀況，以安排個別化後續處置。

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醫籲勿輕忽 避免癌化延誤病情

王堯生說明，若發現胰臟囊腫，會建議進一步做核磁共振檢查（MRI）或內視鏡超音波（EUS）。MRI是無輻射的影像工具，可清楚描繪囊腫與主胰管或支胰管的關聯；EUS則能近距離觀察囊腫細節，必要時，進行細針穿刺抽取囊液，進行細胞學與腫瘤標記分析，以鑑別囊腫類型。

除了囊腫類型，臨床上也會特別觀察是否有中或高風險特徵，例如囊腫大於3公分、有實質性結節、主胰管擴張或病人合併黃疸、胰臟炎等症狀。若出現這些徵象，應安排更密集追蹤，或轉介胰臟外科進一步評估。對於小於2公分且無高風險特徵的囊腫，則可每半年至1年進行影像追蹤，並視囊腫穩定狀況調整追蹤頻率。

王堯生強調，若囊腫已經由MRI或EUS確認為低風險類型，可考慮以超音波與MRI監測，兼顧安全與效益。

他也提醒，發現有胰臟囊腫不代表立即有生命威脅，但也不應掉以輕心，透過高解析度影像與專業判讀，可釐清囊腫風險，制定適切的個別化追蹤或治療策略，達到不過度處置、也不延誤病情的平衡。

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