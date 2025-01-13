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健康網》飯後NG行為5迷思！ 醫闢謠：可以馬上吃水果

2025/01/13 19:10

醫師表示，關於飯後不能做的行為謠言很多，其中，飯後不能馬上吃水果是錯誤的，水果飯前飯後都可以吃，適量即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，關於飯後不能做的行為謠言很多，其中，飯後不能馬上吃水果是錯誤的，水果飯前飯後都可以吃，適量即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌、壓力大，好好吃飯已是不容易。但除了好好吃飯很重要外，飯後的行為也要注意，有些行為做了可能會影響消化。桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書專頁發影片，針對網路上謠傳飯後不能馬上吃水果、立刻睡覺、喝茶或冷飲、劇烈運動等迷思進行說明。其中，飯後馬上吃水果是可以的，適量即可。

●迷思1：不能劇烈運動？

這是正確的。飯後劇烈運動會導致血液流向肌肉，影響消化，建議飯後1小時內應該避免劇烈運動。

●迷思2：不能立刻睡覺？

這是正確的。飯後若立刻躺下睡覺，會影響胃腸道蠕動，不利於食物消化與吸收，建議飯後1-2小時不要立刻睡覺。

●迷思3：不能喝冷飲？

這是正確的。飯後喝冷飲會導致腸胃冷熱交替刺激，容易引發不適，因此，建議隔一段時間再喝。

●迷思4：不能馬上吃水果？

這說法是不成立的。水果其實飯前、飯後吃都可以，並不會對身體造成不良的影響，但要記得「適量攝取」。

●迷思5：不能喝茶？

這是正確的。因為茶葉中含有大量「鞣酸」，飯後若立刻喝茶，會影響食物消化，建議飯後半小時再飲用。

醫師提醒，飯後不要馬上喝茶，因為茶葉中含有大量鞣酸，會影響消化；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，飯後不要馬上喝茶，因為茶葉中含有大量鞣酸，會影響消化；示意圖。（圖取自freepik）

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