健康網》臭氧空氣污染、炎熱夾擊 保護健康一次看

高雄市今（14）日氣溫屢創30度以上，農民們在高溫炎熱下將農場品搬運到市場。（記者李惠洲攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日天氣炎熱，中央氣象署針對南台灣3縣市發出高溫「黃色燈號」警報。同時前氣象局長鄭明典提醒，臭氧空氣污染到來，未來幾天空氣品質不佳，建議考慮戴上活性碳口罩，略有幫助。

南部3縣市高溫 國健署提醒預防熱傷害

中央氣象署發布高溫資訊，指出台南市、高雄市與屏東縣出現36度以上高溫，建議減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

國健署在網站上說明，熱傷害的產生原因除了在大太陽下過度運動外，在室內也有可能會發生。造成室內熱傷害的最主要是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。

特別是老人和兒童對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生，所以家中若有老人或兒童，更要注意室內高溫所導致的熱傷害。

避免熱傷害，國健署在網站上提醒大家幾件重要的事：

●多喝水：對抗熱傷害，其實預防勝於治療，要定時的喝水，不要等到口渴才喝，水以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。

●冷氣設定在26至27度，不開冷氣則保持室內良好通風：經常進出冷氣房，身體也難以適應高頻率的瞬間溫差過大，容易出現打噴嚏、流鼻水等不適感，建議室內冷氣設定在26至27度，從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套。反之若沒有冷氣的情況下，也應該保持室內良好通風，以避免悶熱的環境，散熱速度下降。

●穿著寬鬆及透氣的衣服：人體內的熱量是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散的，寬鬆的衣服內可以形成對流，將人體部分熱量帶走消散。尤其領、袖、褲腿等開口處最好敞開些，將更有助於散熱，穿起來會更涼快。

臭氧來襲 鄭明典建議戴活性碳口罩

在對抗炎熱同時，空氣品質也拉警報。鄭明典在臉書說明，今日起，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激檢經、呼吸道，通常室內情況會比室外好一點，活性碳口罩也可能有點幫助。環境部提醒高屏地區、龍潭地區、馬公、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

關於空氣污染的應對措施，國健署提出下列建議：

●建議外出可戴口罩（一般外科用口罩可達70到80%之過濾效果）。

●應減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人和兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

●由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

●建議適當關閉窗戶。

●運動員需減少室外練習頻率。

●生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

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