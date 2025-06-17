今年最年輕！ 20多歲男無慢性病 染新冠併發腦炎喪命

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠疫情降溫，但出現今年最年輕死亡個案。年僅20多歲男性沒有特殊潛在病史，卻在感染後，併發腦炎、多重器官衰竭，於發病後2週宣告不治。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新冠門急診就診6萬6951人次，較前一週下降6.2%，但仍新增144例重症及38例死亡；今年累計874例重症，其中144例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達8成以上，目前主流變異株為NB.1.8.1。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，在新增死亡個案中，最年輕為20多歲男性，沒有特殊潛在病史，但小時候曾罹腦膜炎，2022年有接種3劑新冠疫苗，卻未打最新的JN.1疫苗。5月下旬陸續出現間歇性發燒、嘔吐，就醫未改善，5月底住院，並出現肢體無力、嗜睡，醫療團隊懷疑中樞神經感染，轉入加護病房，使用抗生素、抗病毒藥物，住院期間檢驗新冠陽性，且腦部影像學發現腦炎，後續發生腎功能、凝血功能異常，最後因多重器官衰竭於發病後2週死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前疫情走勢與上週記者會預估相同，流行期預估至7月27日至8月2日當週，之後脫離流行期，此波5月25日至8月2日的新冠總就診人次估計仍為約42萬人次。

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種235.3萬人次，全國接種率9.48%，65歲以上接種率分別為第1劑19.56%、第2劑1.98%，由於疫情仍處流行期，呼籲65歲以上長者等3類高風險對象，已接種過1劑JN.1疫苗且間隔達2個月者，應儘速接種第2劑，降低重症或死亡發生風險。

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