淡水古蹟博物館攜馬偕醫院 打造三大失智友善文化場域

新北市立淡水古蹟博物館與馬偕醫院近日簽署合作備忘錄（MOU），雙方跨界合作，致力打造失智友善文化場域。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館與馬偕醫院近日簽署合作備忘錄（MOU），雙方跨界合作，致力打造失智友善文化場域，透過「觀光人文」、「手作治療」及「懷舊治療」三大特色處方，提升文化平權，關懷失智長者，開創醫療與文化整合服務新模式。

淡古館長蔡美治指出，博物館不僅保存歷史文化，更肩負社會服務功能。淡古轄下包含紅毛城、前清關稅務司官邸、滬尾礮臺、日式街屋、閩式建築等多樣古蹟，承載豐富歷史與生活記憶，極具推動文化平權潛力。此次與馬偕醫院合作，希望透過古蹟導覽與文化體驗，讓失智長者在熟悉或感興趣的歷史空間中，找回記憶連結，提升情緒與生活品質。

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馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，馬偕醫院長期投入失智症全人照護，並於去年擴大設立失智防治中心，積極推動「失智社會處方計畫」。此次與淡古合作，導入「觀光人文」、「手作治療」、「懷舊治療」三大處方，由醫院附設的長照機構率先實施，讓長者走出家門，走進文化場域。

張文瀚說明，觀光人文處方，以紅毛城、前清關稅務司官邸為核心，結合導覽與故事分享，喚起長者記憶，促進認知與社交互動；手作治療處方，於英國領事官邸、滬尾礮臺等場域設計簡易DIY學習活動，如製作紙大砲，增進手眼協調與成就感；懷舊治療處方則選定多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂等建築，結合舊時物件與音樂，觸發記憶並帶來心靈慰藉與情感交流。

蔡美治表示，長者可持醫師開立的處方箋免費參觀11座古蹟，若完成指定體驗活動可再獲紀念小物，更多有關文化平權服務請上淡古官方網站查詢，或電洽淡水馬偕紀念醫院失智防治中心（02）2809-4661分機2686。

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