新生兒重症奪命8成 醫：腸病毒伊科11型「又快又猛」

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳坦言這波新生兒腸病毒疫情「又快又猛」，提醒酒精無效，要濕洗手以肥皂搓洗20秒才能消滅。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年腸病毒重症創下6年同期最高，其中5例新生兒，有4人已送命，禍首均是伊科病毒11型。衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，感染這個病毒引發重症的新生兒死亡率達8成以上；台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳坦言這波新生兒腸病毒疫情「又快又猛」，提醒酒精無效，要濕洗手以肥皂搓洗20秒才能消滅。

羅一鈞表示，今年腸病毒疫情可分為非新生兒與新生兒，整體上週就診僅突破6000人次，未達流行門檻11000人次，預估9月進入流行期；但在新生兒部分，已經連續2週新增3例重症，加上其中2例死亡，顯示伊科病毒11型在新生兒環境流行中。

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楊生湳說明，今年重症疫情不見過去常見的腸病毒71型，研判與疫苗問世發揮功效有關，反而對新生兒威脅極大的伊科病毒11型升溫。不同於腸病毒71型直攻感染者大腦，伊科病毒11型會先攻擊心臟、肝臟，引發心肌炎、肝炎，再攻腦部，誘發腦炎或腦膜炎，最後發展為敗血性休克，讓醫師措手不及。

楊生湳指出，更困難的是，不同於傳統腸病毒出現疱疹性咽峽炎、手足口病，新生兒以發燒、喝奶變少、活動力下降呈現，而成人、兒童感染伊科病毒11型通常無症狀，或是出現流鼻水等輕微症狀而容易被輕忽，因此孕婦於產前14天或產後14天出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似症狀，都要提高警覺，並告知醫師。

楊生湳強調，新生兒感染腸病毒途徑主要是經由胎盤、產道或產後感染，產婦可哺餵母乳增強寶寶抵抗力，但若有疑似症狀要避免親餵，因為奶水不會傳遞病毒，仍可將擠出奶水裝瓶由其他人餵食，以降低接觸而將病毒傳染給孩子的風險。

楊生湳指出，孕婦應避免出入人潮擁擠和空氣不流通的公共場合，產後也要注意身體狀況，消滅伊科病毒11型使用酒精無效，必須濕洗手以肥皂搓洗長達20秒。若寶寶不慎感染，因為症狀不典型，快速診斷不易，但若可及時確診使用健保給付的免疫球蛋白，仍有機會守住寶寶。

羅一鈞提醒，在腸病毒流行期間，必須採取「堅壁清野」原則。若家中有新生兒，應該盡量謝絕訪客；儘量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親；儘量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫。

如本身或家中有快到預產期的孕婦，羅一鈞建議，若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師；如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸孕婦；避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士；勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。

疾管署提醒，孕產婦預防腸病毒要點。（疾管署提供）

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